原标题：消费升级进入新阶段 科技如何保障“健康”？

当健康生活观念被更多年龄层的人们重视，洗碗机、干衣机、净水机、蒸烤一体机、空气净化器等健康电器迎来新的发展空间和机遇，“健康化”正成为家电消费的新主线。

11月5日，由中国家用电器协会指导，中国家电网、北京世诺医学交流中心主办的“生命质量 科技保障——健康家电 智享论坛”在京举行，共同探讨消费升级进入“健康生活方式升级”的新阶段下，家电如何利用科技让健康有所依托，又如何凭借智能让生命更有质量？

奥维云网(AVC)监测数据显示，今年前三季度，如洗碗机、台式微蒸烤、嵌入式微蒸烤等产品的全渠道零售额分别同比增长24.7%、49%和3.3%，零售量更是分别同比增长32.9%、70%和32.9%。迈入存量增长阶段的大家电产品，“健康化”功能概念也进一步强化。

中国家电网联合奥维云网共同发布的《2020年中国健康家电白皮书》调研内容显示，当下有92%的消费者在选购家电时会特别关注如健康饮食、空气健康等“健康”功能。具体到产品类别，消费认知度最高前五位的健康家电品类依次为健康空调（74.9%）、保鲜冰箱（73.0%）、除菌洗衣机干衣机（68.1%）、净水机（65.1%）和空气新风系统（61.0%）。另外，洗碗机、热水器、吸尘器以及辅助消费者日常生活护理的美健个护电器等家电产品也被广泛提及。

消费者家电消费行为向健康化、智能化等方向转变的趋势，在近日中国家用电器协会发布的《中国家用电器行业“十四五”科技发展指南》（以下简称《指南》）指出，随着消费者观念和行为的改变，越来越多的消费者开始使用净水电器，关注空气质量，注重健康烹饪饮食，尝试个人护理电器产品，偏好量化自身健康指标等；人们对于舒适性的要求越来越高，从单一感官的舒适到多感官的舒适，厨房空调、按摩椅、零冷水热水器、智能场景等不断走入消费者家庭；改善或者便捷生活的智能化应用场景下的家电产品不断被消费者所接受，未来新一代消费者消费行为向着健康、舒适、智能、便捷和个性化发展。

“从这几年市场发展来看，健康已成为家用电器产品的主要发展趋势。例如越来越多的消费者开始使用净水电器，关注空气质量，注重健康烹饪饮食，尝试个人护理电器产品等”。中国家用电器协会副理事长徐东生说，基于行业趋势与消费行为的变化，《指南》明确提出“十四五”期间，健康应用技术被确定为六大重点任务。行业为此要开展食材保鲜、健康烹饪、水健康、空气健康、保健养生等领域的研发和应用。“响应消费需求就是行业的使命，许多家电企业都非常重视健康领域的科学研究和产品开发。”

大部分主流家电企业已经行动起来，通过不断技术创新来为用户提供健康家电功能乃至全流程健康生活方式。

(责编：毕磊、夏晓伦)