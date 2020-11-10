原标题：大疆植保机全国保有量突破7万台

9日在深圳举行的大疆植保机新品发布会上获悉，截至目前，大疆植保机全国保有量突破7万台，2020年作业面积突破5亿亩次。

在当天的发布会上，大疆农业发布T30和T10两款新品。据DJI大疆农业全球市场销售总监陈韬介绍，T30每小时作业效率可达240亩次，设计上增加了变形翼设计，提升果树飞防效果，并搭配播撒系统，有效提高播撒效率。

而针对南方小地块、中小农场主的T10主打性价比，机身轻便，单人即可操作，折叠后体积减小70%，实测大田作业效率为每小时100亩。

据介绍，大疆近年来联合合作伙伴探索面向数字农业的空间智能解决方案。2020年，大疆农业在苏垦农发下属多个分公司农场设立了“精准农业”试验田，采用无人机对试验田进行精准管理。管理环节包括土地平整监测、长势监测、变量施肥等。

(责编：毕磊、夏晓伦)