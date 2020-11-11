加快完善适应新发展格局的市场监管体系

新华社福州11月10日电 国务委员王勇近日在福建调研市场监管和知识产权工作时强调，要深入贯彻党的十九届五中全会和习近平总书记重要讲话精神，落实党中央、国务院决策部署，持续深化市场监管领域改革创新，提升综合监管能力和市场服务效能，营造更好营商环境和消费环境，为构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供有力支撑。
9日至10日，王勇在福州、宁德走进行政服务大厅、基层市场监管所、质量检测机构、专利审查协作中心了解服务市场主体和便企利民情况，深入农贸市场和食品企业检查食品安全监管和疫情防控工作，来到宁德时代等企业调研质量品牌管理和知识产权创新创造情况。他指出，各级市场监管部门要准确把握党的十九届五中全会提出的新部署新要求，牢记使命、担当作为，进一步统筹疫情防控和加强市场监管工作，积极服务各类市场主体，在形成强大国内市场、推动高质量发展等方面发挥更大作用。
王勇强调，要继续优化企业登记和许可审查流程，提升市场准入便利化程度，加快形成高效规范、公平竞争的国内统一市场，充分激发各类市场主体活力。深入开展质量提升行动，创新质量技术公共服务，促进内外贸质量标准、认证认可等相衔接，帮助企业改善供给质量。大力加强知识产权创造和保护，提升专利、商标等运用效益，助力企业创新发展。加大基层监管执法队伍建设力度，强化消费者权益保护，积极促进消费。严格落实“四个最严”要求，全面加强食品药品、特种设备、工业产品等质量安全监管，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。
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