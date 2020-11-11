三十年，浦东勇当创新发展先行者（浦东开发开放30周年）

浦江之东，活力涌动。

每秒，上海证券交易所平均发生交易2380万元，年交易额全球排名第四，总市值排名第三。

每天，洋山港四期自动化码头吞吐集装箱超过1万标箱，世界最大单体全自动化智能码头昼夜繁忙。

每月，张江科学城里诞生约300项发明专利，国际先进水平实验室、世界一流重大科技基础设施不断集聚。

挂牌成立一年多，上海自贸区临港新片区吸引投资突破3100亿元。

开发开放30年，浦东取得了历史性成就，生产总值从1990年的60.24亿元增长到2019年的1.27万亿元，成为上海国际经济、金融、贸易、航运和科技创新中心建设核心承载区。

今天的浦东，深入贯彻新发展理念，把强化功能优势作为核心关键，率先打造国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略连接，奋力打造新时代高水平改革开放的引领示范区，努力在新发展阶段走在前列，奋力创造新时代改革开放新奇迹。

提高金融国际化程度，强化金融资源全球配置能力

习近平总书记去年11月在上海考察时强调，强化全球资源配置功能，积极配置全球资金、信息、技术、人才、货物等要素资源，以服务共建“一带一路”为切入点和突破口，加快提高上海金融市场国际化程度。

“金融是现代经济的血脉，是配置全球资源的关键所在。”上海市政府副秘书长、浦东新区区长杭迎伟说，浦东坚持在提高国际影响力和带动力上下功夫，加快推进上海国际金融中心核心承载区建设。

——打造金融机构集聚新高地。

今年初，安联（中国）保险控股公司在浦东开业，成为国内首家外商独资保险控股公司。公司副总经理陈良认为，这体现出浦东推进金融业对外开放和加快构建更高水平开放型经济新体制的决心。

经过多年发展，浦东新区在外资法人银行、外资再保险机构、合资证券公司等多个细分领域集聚度排名全国第一。

“浦东不断提升对外开放深度和广度，营造市场化、法治化、国际化营商环境，将吸引更多外资金融机构在华投资兴业。”曾在美国华尔街工作多年的陈良如是赞叹。

浦东新区金融工作局局长张红介绍，上海正持续推动我国金融开放新措施在浦东率先落地，集聚一批首创性、功能性金融机构，打造金融机构集聚新高地。

——提高金融业国际影响力。

上海国际能源交易中心、上海国际黄金交易中心、上海保险交易所……浦东集聚了股票、债券、期货、保险、信托、外汇等10余家金融要素市场和基础设施，是全球金融要素市场最完备、交易最活跃的地区之一。一些交易品种在国际上已经产生了一定影响。

金融市场国际化水平快速提升。上海证券交易所推出 “沪港通”“沪伦通”，开通中日ETF互通，实现内地资本市场与境外资本市场交易连通；与外国资本市场共建了中欧国际交易所、阿斯塔纳国际交易所。

金融业务国际化水平进一步提升。2014年，上海自贸区率先建立本外币一体化运作的自由贸易账户体系，跨境人民币业务进一步深化，跨境双向人民币资金池业务持续增长。今年9月，自由贸易账户又获准支持上海发展离岸经贸业务。

——提高辐射带动力。

今年前三季度，科创板IPO数量和融资额分别为113家和274.6亿元；实行注册制后，企业从申请、审核到上市平均用时5至6个月，较A股主板大幅缩短。

浦东新区政府与上海证券交易所共同发起设立长三角资本市场服务基地，呼应长三角企业的投融资需求，推出覆盖企业全生命周期的十大服务功能。

营造良好创新生态，强化科技创新策源功能

“要强化科技创新策源功能，努力实现科学新发现、技术新发明、产业新方向、发展新理念从无到有的跨越，成为科学规律的第一发现者、技术发明的第一创造者、创新产业的第一开拓者、创新理念的第一实践者，形成一批基础研究和应用基础研究的原创性成果，突破一批卡脖子的关键核心技术。”习近平总书记对上海的谆谆嘱托，言犹在耳。

浦东认真落实以习近平同志为核心的党中央关于科技创新的战略部署和政策措施，在强化创新引领上下功夫，以张江科学城引领上海科创中心核心承载区建设，着力夯实基础研究厚度，构筑各类创新主体发展热土，优化创新创业生态环境，努力成为全球创新版图重要一极。

——筑牢科创地基。

应用于我国高铁建设的高性能铜合金接触线、实验发现外尔费米子、创新抗癌药泽布替尼……这些领域各异、看似并无关联的科技创新成果，得益于世界一流的大科学装置——上海光源的有力支撑。

浦东瞄准国际前沿，聚焦科研重器，筑牢科创“最先一公里”地基。上海光源、国家蛋白质科学中心等10个大科学设施建成或在建。“浦东将形成全球规模最大、种类最多、综合能力最强的光子科学大科学设施集群，为基础研究提供高能级平台载体，夯实基础研究厚度。”上海科技大学常务副校长印杰说。

有了基础学科“深蹲蓄力”，技术突破就能更好实现“起飞跳跃”。上海光源建成开放以来，围绕科学前沿、国家重大需求与产业核心问题，为用户提供跨学科、综合性、多功能的大科学研究平台，原本无法做或需要出国排队做的分析工作，在“家门口”就能完成。利用上海光源，在生命科学、凝聚态物理、能源与环境科学等学科前沿基础研究和高新技术研发方面，取得不少具有国际影响力的成果。

——优化创新生态。

“张江人工智能岛解了我们燃眉之急。”钛米机器人公司负责人潘晶还记得几个月前“心里那个着急啊！”疫情防控期间，学校、公共交通等场所对消毒机器人的需求激增，但公共场所消毒机器人与公司此前开发的医院消毒机器人有很大不同，他们不知如何在短时间内快速提升机器人性能。

后来，潘晶和同事利用张江人工智能岛上微软人工智能和物联网实验室优化机器人算法，很快开发出适合公共场所消毒的机器人。

在张江人工智能岛，这样的故事经常上演。在这里，从创新实验室、算法算力支持，到投资基金、孵化器、项目实战空间，约百家人工智能创新创业企业享受到张江集团和微软等龙头企业提供的服务，实现资金、技术、应用、市场等要素高效对接，畅通人工智能创新发展链条。

“未来，岛上还将打造人工智能赋能中心，形成以约20家大型企业驱动的开放式创新平台，促进人工智能更好发展。”张江集团董事长袁涛说。

放眼浦东，从170家创新型孵化器、两家科技企业加速器到190个科技公共服务平台，从55亿元科创母基金到开展知识产权证券化试点，一片富有生命力的创新生态“热带雨林”正在加速成长。

——吸引八方英才。

科技创新，离不开人才。

浦东引进人才总量达145万人，约为浦东常住人口的1/4。宜居、宜业，是不少创新创业者对浦东的评价。

率先试点自贸区永久居留推荐直通车制度、设立外国人来华工作居留审批“单一窗口”、优化外国毕业生就业准入制度……近年来，浦东创新出台一系列首创性突破性人才政策，优化人才服务综合环境。“在浦东，能够专心做事、安心生活。”伊藤忠（中国）集团有限公司总经理森常隆说。

培育创新企业集群，强化高端产业引领功能

习近平总书记去年11月在上海考察时强调，要强化高端产业引领功能，坚持现代服务业为主体、先进制造业为支撑的战略定位，努力掌握产业链核心环节、占据价值链高端地位。

“第一架C919大型客机就在这儿总装下线，前往浦东机场首次飞上蓝天。”在中国商飞公司总装制造中心浦东基地，中国商飞上海飞机制造有限公司副总经理郑大勇自豪地说。

大型客机是先进制造业中的一颗明珠。依托大飞机产业，浦东新区汇集起商用飞机设计研发、总装制造、试验试飞等产业环节，打造我国大飞机产业集群。

浦东瞄准国家战略急需、浦东有基础的产业种类，瞄准关键技术、关键部件、关键材料等对产业具有控制力的核心环节，聚焦发力，打造战略领先的现代产业集群和充满生机的创新企业集群。

——主攻六大硬核产业。

累计上市Ⅰ类新药10个，占全国19%；260个Ⅰ类新药正在开展临床试验，占全国20%以上；创新医疗器械8个，占全国9%……浦东生物医药创新研发能力优势显著。

作为“数据港”基石产业，浦东软件和信息服务业近5年经营收入年均增长12%，从业人员达25万人，涌现出一批软件和信息服务业行业头部企业、独角兽企业。

“中国芯”“创新药”“智能造”“蓝天梦”“未来车”“数据港”六大硬核产业，已经成为浦东的名片，也是浦东未来的主攻方向。当前，浦东正在全力实施产业能级、项目投资、功能优势、土地效益、服务效能五大倍增行动，推动这些重点产业全部达到千亿级规模。

——加快培育发展新动能。

“集超市、餐饮、电商、物流为一体，这样的‘新物种’没出现过，该如何办证？”盒马（中国）有限公司副总裁沈丽说，盒马鲜生创业伊始，公司担心过“准生难”。

让沈丽欣喜的是，浦东创新准入监管，为企业颁发营业执照，支持新业态发展。如今，盒马鲜生已成为上海在线新经济的一抹亮色。

今年4月，上海提出在12个重点领域发展新经济形态、培育产业新动能，浦东在电商零售、“5G+”等领域具备深厚技术积累和产业基础，优势明显。

金桥5G产业生态园主要聚焦“5G+未来车”“5G+智能造”“5G+数据港”三大产业，已吸引了华为上海5G联合创新中心、上汽联创智能网联创新中心、中国移动上海产业研究院5G应用创新中心、中国信通院5G标准开放实验室等四大功能性平台落户，约5.5万名5G人才纷至沓来。已有42家企业和重点项目签约入驻，总投资额达130亿元。

目前浦东基本形成以现代服务业为主体、战略性新兴产业为引领、先进制造业为支撑的现代产业体系，第三产业占比达77.3%，战略性新兴产业制造业产值占规模以上工业总产值的42.4%。

《 人民日报 》（ 2020年11月11日 10 版）

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)