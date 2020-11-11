10月全国CPI跌破“1区间”

北京商报讯（记者 陶凤 刘瀚琳）过去42个月来，国内CPI涨幅首次跌破“1区间”。11月10日，国家统计局发布数据显示，10月全国CPI同比涨幅为0.5%。因供应较充足，当月食品中菜、肉、蛋及水产品价格全部进入下降通道。业内认为，随着后期生猪产能的恢复叠加去年同期的高基数影响，CPI大概率保持低位。
从数据来看，10月份，食品烟酒类价格环比下降1.2%，影响CPI下降约0.39个百分点。伴随生猪产能恢复，截至10月27日，全国猪肉批发价已连降8周，猪肉仍是当月CPI的最大掣肘力量。
据统计，食品中，畜肉类价格下降4.5%，影响CPI下降约0.34个百分点，其中猪肉价格降7%，影响CPI下降约0.34个百分点。据商务部市场监测数据显示，10月全国肉类价格以降为主。数据显示，10月5日-11日、10月12日-18日、10月19日-25日期间，每公斤猪肉批发价从44.13元降至40.7元，下降幅度近7.8%。
东吴证券研究员李勇指出，在猪产能恢复和去年同期猪瘟疫加重的基数效应下，猪肉价格的同比增速出现进一步回落，继续环比下跌；羊肉价格近期呈现走低态势，牛肉价格走势不明显，目前呈现微涨态势。
值得关注的是，“双节”过后，肉类之外的食品价格也普遍回落。其中，鲜菜、鸡蛋以及水产品价格分别下降2.1%、2.3%以及1.2%。民生银行智库宏观分析师应习文指出，鲜菜在晴好天气下供应充足，而休渔期结束后水产品上市推动其价格回落，鸡蛋价格也在双节后出现明显下降。与前述商品价格走势不同，鲜果价格略涨1.8%。但由于部分地区苹果、梨等新果上市，涨幅已较9月回落5.5个百分点。
其他七大类价格环比五涨两降。其中，教育文化和娱乐、衣着价格分别上涨0.6%和0.4%；居住、生活用品及服务、医疗保健价格均上涨0.1%；其他用品和服务、交通和通信价格分别下降1.7%和0.2%。
对于非食品类价格普涨，国家统计局城市司高级统计师董莉娟认为，双节假期居民出行增多，飞机票、宾馆住宿和旅游价格分别上涨9.4%、4.1%和2.8%；而受国际原油价格波动影响，汽油和柴油价格分别降2.3%和2.6%。
“本月去除食品和能源价格的核心CPI环比上涨0.1%，已连续3个月实现环比正增长。”应习文指出，整体来看，随着疫情控制趋稳以及“内循环”相关支持政策的逐步推出，社会总需求开始回暖。但鉴于食品价格与去年同期基数的抬升，CPI仍承压。预计未来数月内不排除CPI同比将转为负增长，形成罕见的CPI、PPI双通缩的情景。
截至目前，全国猪肉批发均价已连降10周。据农业农村部最新统计数据显示，11月9日，全国农产品批发市场猪肉平均价格为39.38元/公斤，较上月同期的44.55元/公斤下降11.6%。搜猪网首席分析师冯永辉认为，春节之前的冬季也是一年之中猪肉消费的传统旺季，期间价格涨跌仍要看供需博弈两端哪边增量更快，而现在产能的增长趋势也是很明确的，而需求端也保持较为稳定的增长势头。
在财信研究院副院长伍超明看来，短期内CPI大概率在0-1%间波动。随着服务业价格趋涨，对CPI有托底作用，可对冲猪肉价格波动带来的负面影响。但鉴于海外疫情暴发，全球经济复苏对原油的支撑力度减弱，年内原油上涨空间有限。叠加疫后失业率上升对居民收入形成拖累，居民消费需求修复将是一个渐进过程，非食品价格上涨空间有限。
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