人民网>>财经

配套消费之外 “双11”晚会如何摆脱打工者身份

郑蕊

2020年11月11日07:53  来源：北京商报
 

　　“双11”已进入最后的倒计时，而作为冲锋头阵的各大晚会，也早已蓄势待发，准备吹响狂欢夜的号角。据北京商报记者统计，11月10日晚间，共有4场“双11”晚会同档争艳，背后则汇聚了包括卫视、视频网站在内的15个平台。而为了抢夺人们有限的注意力，各大晚会也纷纷献出自己的拿手好戏，不仅专业制作人直接操刀，各路明星也悉数现身，更有多种黑科技相继亮相。以上种种布局则进一步显露着入局者的野心，除了电商平台争流量为一年一度的购物节蓄势外，各大卫视、视频网站也在借此机会对外宣告着自身的竞争力来争抢用户，同时为更多的商业合作提前铺路。

　　卫视、视频平台同上阵

　　“双11”晚会已经成为每年的必备仪式，今年也不例外，早在一个月前便开始陆续官宣各种筹备信息。终于，这场堪称“像极了过年”的“双11”晚会在11月10日晚间拉开最后的帷幕。

　　据北京商报记者统计，11月10日晚间，共有4场晚会同步直播，分别为2020天猫“双11”狂欢夜、京东“双11”直播超级夜、苏宁易购“双11”超级秀以及拼多多“双11”超拼夜。而这4场晚会不仅是电商平台的集合地，同时也是卫视、视频平台的“大点名”。

　　其中在卫视方面，不仅京东、苏宁易购、拼多多的“双11”晚会分别在江苏卫视、北京卫视和湖南卫视上线，天猫的“双11”晚会更是在东方卫视和浙江卫视两大卫视同步直播，使得五大卫视同档亮相。而在视频平台方面，优酷、爱奇艺、腾讯视频、芒果TV这四大视频网站无疑是线上直播的主力平台，同时淘宝直播、京东直播、苏宁直播、PP视频等平台同样涵盖在内。至此，包括卫视、视频平台在内，4场晚会背后已汇集了15个平台。

　　也正是因为卫视、视频平台的同上阵，全行业资源纷纷被调动起来。首先不可不提的便是演出嘉宾，无论是拥有较高热度的易烊千玺、吴亦凡、孟美岐等明星，还是今年从热门综艺中走出的组合THE9、气运联盟以及脱口秀新秀李雪琴，抑或是海外知名艺人“水果姐”，均将悉数登场。

　　与此同时，4场晚会所调动的幕后制作团队及设备资源也不可小觑。其中，优酷副总裁、2020天猫“双11”狂欢夜总制片人蔺志强曾对外透露，本届“猫晚”舞美由世界顶尖团队操刀，舞台上的可移动地屏则调动了当地所有制作力量，“当晚上海地区所有升降机都在‘猫晚’”。此外，拼多多“双11”超拼夜则由主导过湖南卫视历年《跨年演唱会》《元宵喜乐会》的王恬工作室操刀。可见“双11”晚会在各方眼中的重要性。

　　常态化中玩出新花样

　　多场“双11”晚会的举办已经令人们眼花缭乱，观众吴雨欣向北京商报记者表示，此前原本计划手机、电视各看一台晚会，以抢购优惠商品，但最终还是决定主要看一台晚会，毕竟精力有限。

　　一句“精力有限”实则也证明着人们有限的注意力已成为稀缺资源，而自“双11”晚会于2015年首次登场以来，尽管人们对“双11”晚会的举办已经司空见惯，但各方均试图在常态化中玩出新花样，以保证关注度从而争夺有限的注意力资源。而今年的“双11”晚会同样也在形式、制作等方面创出了不同的玩法。

　　不少观众发现，在11月10日晚间“双11”晚会正式上线前，湖南卫视、浙江卫视等平台则在10月31日晚间先推出了两场晚会，同样云集不少明星，并同时进行多种商品的优惠直播，被视为率先打响了前哨。公开数据显示，这两场晚会共实现数十个热搜话题，直播观看量也达到数亿次。

　　而在即将登场的“双11”晚会上，更多制作、直播技术也相继出现，以提供更不一样的体验感。以2020天猫“双11”狂欢夜为例，作为互联网晚会的先行者，阿里文娱技术团队此次推出了一项名为“迷妹之眼”的体验。据相关负责人透露，该技术是利用手机感应陀螺仪和实时人工智能两项技术，按照重力感应的方向来播放画面，并实时追踪画面主体、聚焦明星，且这也是该体验首次应用于晚会直播。

　　而在京东“双11”直播超级夜上，京东直播与爱奇艺、江苏卫视共同实现“手机+PC+电视”等的多屏互动，让观众在主现场观看演出的同时，在互动环节实时跳转至第二现场进行抢购。

　　“‘双11’晚会是随着电商购物狂欢节应运而生的，随着今年‘双11’活动发生变化，晚会的制作播出也会进行改动。”在电视评论人孙禹看来，“双11”晚会的更多功能在于配套推动消费，因此无论是播出方式增加了前期两场预热，还是播出技术提升，主要服务的仍是消费层面。

　　互为各方的“打工者”

　　尽管“双11”晚会主要是将这场消费盛宴掀起更大的热潮，但不可否认的是，卫视与视频平台也从中获利，借此为自身的后续发展进一步铺路。

　　“对于卫视而言，在视频网站的冲击下，卫视受到冲击已是不争的事实，而‘双11’晚会的举办则让卫视借助这场消费热潮吸引观众的视线。此外，‘双11’不只是电商平台，也是各种商业品牌的集合地，而‘双11’晚会在考验内容制作的同时，也在考验商业运营能力。如若能够打造出一场让观众、电商平台、商业品牌均认可的晚会，想必也能推进后续的商业合作”，孙禹如是说。

　　不只是卫视能够借此为自身发展筹划，其实面临激烈市场竞争的视频平台也能在这一时间吸引流量，且在多个视频平台尤其是核心平台均入局的背景下，各方也不愿意脱离这个大队伍。

　　值得注意的是，“双11”晚会也需要更多卫视与视频平台的参与。在天津师范大学新闻传播学院教授陈立强看来，卫视具有的市场影响力仍然存在，也是其他渠道不能轻易取代的。

　　在业内人士看来，电商平台、商业品牌、卫视、视频平台之间是互有所需的关系，且只有更多方的加入，才能共同推动“双11”晚会的整体热度，背后产生的利好对各家也均有益。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】

财经

统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平　　人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】

财经

三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转　　人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】

财经

发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标　　人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】

财经

发改委：前9个月天然气表观消费量同比增长3.6%　　人民网北京10月20日电（许维娜）近年来，随着我国天然气产供储销体系建设加快推进，天然气供应保障能力不断增强。目前，我国北方即将进入供暖季，天然气供应储备情况如何？如何平稳保障迎峰过冬？ “今年前9个月，天然气表观消费量2309亿立方米…【详细】

财经
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved