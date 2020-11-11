【中外企业家系列访谈】如新首次亮相进博会 郑重：抓住机遇 加大在华投资

新华网北京11月9日电（凌纪伟）第三届进博会如期举办，坚定了众多外企在华发展的信心。“我们将充分抓住进博会及中国扩大对外开放的重要机遇，深挖国内市场巨大的市场空间，加大在华投资力度；同时，结合自身的创新优势，引进更多优质产品和先进科技，在中国机遇中争取获得更大发展。”如新中国总裁郑重接受新华网专访说。
作为在进博会的首次亮相，如新迫切希望将最好的产品、最新的科技带给消费者，同时传递如新在善的力量的耕耘与可持续发展的实践和理念。
“本次进博会，我们向中国消费者展示包含护肤、彩妆、身体护理等多款优质的个人保养品，尤其是如新ageLOC系列王牌智能护肤美容产品。而这一系列的全新产品——ageLOC boost瓷光机也在进博会期间正式亮相。”郑重介绍说。
在如新展台设计中，融入了“时光隧道”的概念和元素，传递如新用科技力量逆转时光的产品理念。展台分别展示如新创立36年来的“初心”、践行善的力量与可持续发展的“善心”以及持续研发创新产品的“诚心”。
据郑重介绍，得益于中国稳定的市场、光明的前景、开放的营商环境，入华十七年，中国早已成长为如新的全球第一大市场。
2014年，如新投资近5亿元在中国设立如新大中华创新总部园区。截至目前，如新集团已在中国建成5大生产基地和一个研发中心。2018年底，如新集团进一步在上海投资近4亿元扩建二期项目。
“我们非常期待如新中国作为如新集团全球的研发中心、制造中心和创新中心未来在中国市场乃至全球市场发挥更大作用。”在郑重看来，中国广阔的内需市场将继续激发源源不断的创新潜能，这对一直将“创新”作为企业战略核心的如新集团来说，是切切实实的激励和鞭策。
郑重表示，未来如新将以“年轻化”和“数字化”为战略抓手，并将持续集中研发力量，专注智能化、个性化、定制化的方向和趋势，通过不断创新，推出一系列涵盖个人保养品和营养补充品在内的优质抗衰老产品，更好地满足中国消费者对美好生活的需求。
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】