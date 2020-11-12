多地海关助力跨境电商

本报北京11月11日电 （记者杜海涛）记者从北京海关获悉：11月1日0时至11日16时，北京海关共验放跨境电商零售进出口清单21万票，金额1.7亿元，其中网购保税进口清单14.5万票，金额1.5亿元，同比分别增长24倍、125倍。

据了解，北京海关先后进行跨境电子商务6项重大改革创新工作。北京关区验放的跨境电商进口商品主要集中在香化产品、医药产品、酒水饮料等商品品类，除北京及周边地区外，还惠及广东、江苏、上海、浙江等地区消费者。

据海关总署广东分署统计，11日0时至8时，广东省内海关验放跨境电商清单量共1068.1万票，货值5.77亿元，各项指标均创历史新高。深圳海关提前对接跨境电商企业，制定数据高峰时段的应急预案，95%以上的进出口申报数据可以由系统自动验放。同时，扩容数据专线，增加“双11”临时带宽，专人24小时值班，保障相关业务系统高效运行。

《 人民日报 》（ 2020年11月12日 11 版）

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