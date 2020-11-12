浦东30岁！致敬人民，感恩奋斗者

30个团队，300个日日夜夜，3000名普通百姓参与创作，用深情细腻又恢宏壮阔的笔调，为而立浦东呈上了一份生日礼——
10月30日，由浦东新区文体旅游局策划的“风从东方来——浦东开发开放30周年艺术展”在中华艺术宫拉开序幕。一位老先生，站在一面由1210张百姓生活照组成的主题墙前颤声说道：“这个是我，这里就是我们生活的浦东！”一位中年“老开发”，站在“海纳百川 面向世界”的雕塑旁，看着两侧一年一张的陆家嘴俯瞰照，眼前闪现着无数个脑力激荡、运筹帷幄的瞬间，“我把青春年华献给了浦东，我们老了，浦东成长了！”一家三口坐在“美丽乡村”小展厅的长凳上，抬头看海鸥翩跹，低头看桃花灼灼，小女孩脱口而出：这里真美……在过去的10天时间里，逾5万观众来到这里，或激情澎湃，或柔软欢喜。大家发现，在这里，每个人都能找到过去的记忆，每个人都能与浦东发生共情。5000平方米的展厅内，既有反映重大国家战略印记的绘画、摄影、雕塑和装置艺术，也有体验城市发展变革的多媒体互动场景，还有凸显人民美好生活的情景式演绎和直播展示。这是一个集政治性、艺术性、人民性于一体的主题艺术展，引起奋斗者、参与者的强烈共鸣。在看展过程中，有人欢笑，有人感叹，有人落泪，有人惊艳，有人回首往事，有人畅想未来。这是一次穿越时空满载百姓记忆的群众艺术展，也是一次体验改革开放激情和成果的奇妙旅程！让我们用一组海报共同感受艺术展的魅力——谨此，感谢为浦东开发开放贡献力量的奋斗者！致敬改革开放进程中磅礴的人民力量！
（文字：龚彦华 摄影：蔡渭清 编辑：吴燕）
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