原标题：助学助医助产业发展 阳光保险扶贫从根做起

一年前，阳光保险集团董事长张维功以“张老师”的身份来到云南怒江州兰坪一中，给学生们上了开学的第一课。他告诉学生们，贫穷不仅不能阻挡对理想的追求，反而会成为实现理想的原动力。

对于兰坪一中的贫困生来说，阳光保险集团的“万名贫困生帮扶计划”给他们带来了新的希望，他们从此可以安心地完成高中学业，有机会向更高的人生目标进发。

塑心提智重建自信

怒江州属于《中共中央 国务院关于打赢脱贫攻坚战三年行动的指导意见》里所提到的“三区三州”深度贫困地区，兰坪一中共有2000多名学生，贫困生占比73%，里面不乏成绩非常优秀的学生，但是家境的困难却让他们面临辍学的困境。

“我们这一两代人尝过贫穷的苦头，了解和知道贫穷意味着什么，更有强烈的意识必须要改变。”在张维功看来，阻断“因病致贫”“因学致贫”现象发生，才能切实拔掉贫穷根子、摘掉穷帽子，助力构建农业强农村美农民富的新面貌。

基于此，阳光保险集团早在2018年8月启动的精准扶贫项目“双生计划”——“万名贫困生帮扶计划”“万名村医能力提升计划”，其中前者是定向帮扶“三区三州”的贫困地区高中学生，实施教育扶贫。据了解，“万名贫困生帮扶计划”由阳光保险集团联合中国扶贫基金会，通过“一对一” 微信平台在线捐助和“包班”等形式，定向帮扶万名“三区三州”等国家级深度贫困地区的中小学生，通过每人每年1200元的标准资助贫困生，帮助他们获得公平教育的机会，为贫困学子搭建起实现人生梦想的舞台。

阳光保险有关负责人介绍，为了能够更好地帮助这些孩子实现大学梦想。“万名贫困学生帮扶计划”中针对高中生的“包班”捐助，将连续捐助受助人三年，从高一进校开始到高三直至参加完高考。该计划囊括了“三州”地区2018年所有考入高中的贫困学子。目前，该计划已覆盖34个国家级贫困县、73所学校，资助学生三万余人次，累计捐助资金超3400万元。

除了“万名贫困生帮扶计划”，从2008年开始，阳光保险还在全国22个省区捐资共建了65所阳光保险博爱学校，惠及在校师生超过2.5万名。

助力村医科技赋能

阳光保险将健康扶贫作为精准扶贫的重要抓手，通过治病来“治贫”。

要让贫困群众看得上病、方便看病、看得好病，前提是有充足而专业的医护队伍。但贫困地区村医能力建设一直是健康扶贫的痛点，乡村医生水平高低影响并决定着当地村民的健康状态。

针对这一痛点，2018年开始阳光保险向山东省扶贫开发基金会捐赠了680万元，正式启动了作为“双生计划”之一的“万名村医能力提升计划”，实施科技赋能立体健康扶贫，通过定向培养万名贫困地区乡村医生，提升基层村医的专业能力和服务水平，为村民提供更好的基本公共卫生服务。据了解，此项计划预计将覆盖超过600万乡村人口。

前不久，在阳光保险的帮助下，内蒙古乌兰察布辖内的察右中旗医院、乌素图镇卫生院、贲红镇卫生院装上了一批高科技装备。医护人员在电脑上与千里之外的阳光融和医院的医生成了不曾谋面的合作伙伴。针对常见病与多发病，阳光保险组织阳光融和医院的各专业副高级以上优秀专家50余人担任授课老师，开展“阳光融和医院名医上山下乡助教”活动。用“阳光E学堂”APP开展远程教学，在线对远在内蒙的三家医院和卫生院的乡村医生进行授课培训和案例讲解。此外，还选拔优秀医生开展实训，以四大健康扶贫项目板块，提升贫困地区乡村医生技能水平，通过科技赋能建立长效、快速的培训通道。不仅如此，阳光融和医院脑血管专家还通过远程医疗服务站，为贲红镇五例当地处理难度较大的患者，进行了远程问诊并给予用药及治疗指导，受到了当地医务人员及患者的一致好评。

据了解，“万名村医能力提升计划”累计在吉林省安图县、内蒙古乌兰察布市察哈尔右翼中旗、察哈尔右翼后旗、山东潍坊市以及辖内县市培训乡村医生约万名，建立远程医疗服务站37家，已累计培训乡村医生超8000名，有效提升了帮扶村的医疗卫生水平，为贫困地区的患者提供了快速便捷的诊疗服务。

产业扶贫自我造血

产业兴旺是乡村振兴的基础，要让贫困人口彻底脱贫，使脱贫成果长期可持续，关键在于为当地贫困村民构建长久致富之道。多年来，阳光保险依据自身经营优势，通过打造贴合乡村实际需求的、可持续、完整智慧产业链，创出了一套可持续的精准扶贫模式。

位于吉林省延边朝鲜族自治州安图县的龙泉村，是阳光保险的对口帮扶点。张维功曾亲自带队，多次深入龙泉村现场办公。

在阳光保险的帮助下，在当地建立了三种创新模式：阳光冰泉大米生态农场、专业生产合作社、冰泉煎饼厂，并为其建立起企业财务制度、经营管理者薪酬制度、年度奖励制度等，其企业管理、运营逐步走向标准化、规范化。

“我们帮这个村子改变了农村的结构，形成了农村的产业化，使它从贫困村慢慢地变成富裕村，而且在物质文明获得进步的同时，它的精神文明也得到不断地提升。”张维功表示。

截至2020年9月底，安图县阳光龙泉煎饼加工厂的煎饼在阳光保险集团的帮扶下累计销售额达201万元，实现利润近35万元；2019年安图县阳光冰泉大米生态农场种植的水稻产量达4万余斤,销售额近95万元，利润超30万元。“安图龙泉”和“果然阳光”两个品牌也渐渐在市场上打响，村民们看到了未来致富的希望。

在四川雅安的帮扶点，阳光保险采用了定点帮扶创新产业扶贫创新模式，在上游为其支持资金、中游增加保障、下游提升品牌营销，从产业角度来实现“造血式”扶贫。

据了解，阳光保险协助支持当地建立了黄果柑、枇杷、茶叶、猕猴桃等四个品类的基地，帮助当地贫困农户通过生产可靠的农产品实现可持续性增收。

在位于内蒙的乌兰察布地区，阳光保险则探索出另一条扶贫之路。阳光保险专门开发了一款“胡萝卜目标价格指数保险”，承保了察右中旗乌素图镇15个自然村583种植户的15000亩胡萝卜种植基地。当市场价格低于目标价格时，参保贫困农户可以拿到市场价与目标价的差额赔偿款。2019年秋季，胡萝卜出现滞销，投保的当地贫困农户便挽回损失933万元，切实感受到保险的风险补偿作用。

除了保险保障，阳光保险还与保险保障基金联合捐资300多万元，为乌兰察布乌素图镇援建了一座容量4860立方米的大型恒温库，以满足当地胡萝卜等农产品的储存需求。

阳光保险有关负责人介绍，近年来阳光保险围绕农村经济振兴，开发了农业保险、林业保险、农产品质量责任保证保险、小额人身意外伤害保险等农村应用场景的保险产品，在贵州、青海、西藏等六省开办的扶贫保险项目，承担风险超过3000亿元。有效化解了贫困人口因病或因灾、意外事故致贫、返贫等风险。

截至目前，阳光保险已在公益慈善事业投入资金超4亿元，发放员工父母赡养津贴超2.68亿元，累计承担社会风险超950万亿元，已支付各类赔款超1800亿元，为4亿客户提供保险保障，通过产业扶贫、健康扶贫、教育扶贫、保险扶贫四大举措，综合性地促进乡村振兴发展。

(责编：夏晓伦、毕磊)