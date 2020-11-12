新华社上海11月11日电 题：按下改革加速键，浦东“四大速度”了解一下

新华社记者何欣荣、杨有宗

30年来，地标建筑从24米到632米，这是浦东刷新城市天际线的速度；从地下2层到119层，只要55秒，这是陆家嘴上海中心大厦超高速电梯的速度；一年15115户，这是上海自由贸易试验区临港新片区新增注册企业的速度。

“吃改革饭、走开放路、打创新牌”，回望30年来时路，速度是浦东最鲜明的特点之一。“特斯拉速度”“山姆速度”“洋山新速度”“中环加速度”，新时代的“浦东速度”不断升级。速度中有创新、速度中见闯劲，彰显着而立浦东的勃勃生机和无限活力。

“特斯拉速度”：开放大门越开越大

自诞生起，“特斯拉速度”的内涵一直在变。

作为中国第一家外商独资新能源汽车企业，特斯拉上海超级工厂从签约到拿地仅用时三个月，这是“特斯拉速度”最初的含义；用时半年，特斯拉实现签约、拿地到开工；不到一年，完成从签约到投产。

前不久，7000辆“临港制造”特斯拉Model 3从上海启程运往欧洲，这距离特斯拉超级工厂开工不到两年，“特斯拉速度”被重新定义。

诞生“特斯拉速度”的上海自贸区临港新片区，目前正发力集成电路、生物医药、智能制造等前沿产业。从去年挂牌至今，临港新片区签约项目总投资额逾2800亿元。

新起点，新目标，临港新片区提出，从2020年到2022年，地区增加值年均增速将达到25%。临港新片区管委会党组书记朱芝松说，临港新片区将对标国际最高标准、最好水平，大胆闯、大胆试、自主改，进一步发挥对外开放“试验田” “风向标”作用，拿出更多突破性、引领性的改革创新成果。

“山姆速度”：擦亮营商环境金字招牌

如果说“特斯拉速度”是浦东“产业硬度”的体现，“山姆速度”则更多代表着浦东的“服务温度”。

今年5月，落户浦东外高桥保税区的沃尔玛旗下山姆中国会员旗舰店开工，此时距离该项目签约仅76天。更为难能可贵的是，“山姆速度”是在受新冠肺炎疫情影响的背景下创造的。

良巢引得凤来栖。第三届中国国际进口博览会期间，跨国医药公司诺和诺德宣布在浦东投资2亿元。诺和诺德全球首席执行官周赋德说：“浦东新区是一片投资热土，全球生物制药企业纷纷落户，我们也来了。”

打造国际一流的营商环境，浦东还在努力。11月，在浦东新区企业服务中心，中石化的工作人员办理企业经营范围变更业务。窗口工作人员在询问其需求后，使用智能服务系统直接生成所需提交的申报材料，并通过辅助审批系统对材料进行预审，业务办理全程不到10分钟。

浦东新区区长杭迎伟说，浦东在率先开展“证照分离”改革的基础上，进一步探索“一业一证”试点，把行业准入涉及的多个审批事项整合为一张“综合许可证”，推动审批成本趋零化。

“洋山新速度”：联通国内外市场促进“双循环”发展

东海之滨，东海大桥以南，洋山深水港如入海明珠。在新冠肺炎疫情给全球航运带来挑战的背景下，10月，上海港集装箱吞吐量首次实现单月突破400万标准箱，以420万标准箱刷新月度历史纪录，比7月份刚创下的月度纪录多出29.7万标准箱，同比增长15.7%。

洋山港四期自动化码头，是全世界最大的自动化集装箱码头。2017年投入使用后，为世界第一大集装箱港口上海港增添了发展新动力。

目前，浦东集聚各类航运企业约8000家。拥有10家航运保险运营中心，占全国约90%，全球最大国际航运组织BIMCO在浦东开展多项业务。依托洋山港的洋山特殊综合保税区已经封关运作，与临港新片区的特殊经济功能区定位形成“双特”合璧格局，争当国内国际“双循环”发展的“枢纽节点”。

“中环加速度”：实施“ 倍增计划”助力浦东2万亿元目标

全长约70公里的上海交通大动脉中环线，浦东段长约28.7公里，占到全线的41%，沿线分布着前滩中央活动区、张江科学城和金桥城市副中心等重点区域。今年7月，浦东新区正式启动“金色中环发展带”建设。“金色中环”两侧3公里至4公里范围内，可新增建设用地约10平方公里，总投资约6000亿元。

面向“十四五”，浦东提出，“全力实施倍增计划，推动浦东经济总量向2万亿元迈进。”“中环加速度”为这一计划注入新动力。浦东新区区委常委、副区长姚凯说，“金色中环”是浦东倍增计划的重要抓手，也承载着市民群众的共同期盼。

“中环加速度”还在进一步提速。11月，“金色中环发展带”24个重点项目集中开工，涉及商办、教育、基础设施等重点领域，总投资约400亿元。姚凯说，“金色中环发展带”建设已驶入快车道，正显现出“热度不减、力度不减、势头不减”的良好态势，上海发展的“金腰带”日益夺目。

(责编：岳弘彬)