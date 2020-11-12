小康路上的审计坚守：审计助力乡村振兴

原标题：小康路上的审计坚守之十六：审计助力乡村振兴

实施乡村振兴战略是党的十九大作出的重大决策部署，是决胜全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代“三农”工作的总抓手。做好乡村振兴工作，离不开审计助力。记者日前在辽宁采访发现，当地通过积极开展乡村振兴审计，有力促进农村人居环境整治、培育新型农业经营主体、高标准农田建设等政策措施贯彻落实，让农业更强、农村更美、农民更富。

审计助力产业兴旺：培育新型合作主体

金秋九月，沈阳市辽中区茨榆坨街道后岭村汉夏中医药文化产业园内，中草药材品类繁多，苗苗一片翠绿，长势喜人。其中，满树的五味子像一串串红宝石一样挂满枝头，一嘟噜一嘟噜格外养眼。园主于东霞正带领工人采收、风选、烘干、脱粒、选果，现场一片忙碌景象。

“今年的五味子又红又大，客户们都抢着下单。”于东霞满脸笑意。换作是去年初，她不但笑不出来，反而“愁大了”。当时园区初建，寻找合伙人、土地流转梗阻、资金缺口、道路不畅等一道道“拦路虎”都横在眼前。

“现在发展成这样的规模实属不易！多亏了审计部门调研后给出好建议，政策‘及时雨’也马上送到，各项创业难题逐一化解，这才有了今天园区种、产、销一体化的发展。”于东霞不胜慨叹。

汉夏中医药产业园是辽宁省审计机关助力农村新型经营主体发展的一个缩影。比如，沈阳市辽中区农业基础雄厚，是全国首批“国家现代农业示范区”，但农业发展还存在结构性难题。沈阳市审计局在审计中发现和反映了新型经营主体发展缓慢、市场化水平不高等问题，切中辽中痛点，更为辽中农业突破难点找到了支点。

围绕审计“体检报告”，辽中区政府成立专门的整改工作领导小组，系统整改审计发现问题，加大对农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体的政策支持力度，培育农业产业化联合体，通过代耕、托管服务等方式，将小农户融入农业产业链；此外，还开展政银担保金融服务，降低新型农业经营主体的融资门槛。

走进盘锦市大洼区唐家镇北窑村，绕过村口的石板桥，一条宽阔平坦的柏油路将北窑村与外界联通。而在过去，这里处处可见土坯危房，出门就是坑洼土路。改变面貌、脱贫致富，得益于北窑村新一届党支部确定的“乡土文化＋乡土产业”发展之路，组建了北窑葡萄合作社。行走在合作社的大唐骊珠葡萄观光采摘园里，籽粒饱满、色泽诱人的串串葡萄映射出金秋的收获，这在今年9月份举办的第二届中国·盘锦乡村振兴产业博览会上呈现出一道亮丽的风景线。

“葡萄兴村”的幕后，有审计的有力支撑。“审计为农业部门推进乡村振兴提供了保障。”盘锦市农业农村局局长杨昕说，针对博览会重点事项，审计机关全力提供审计服务，促进了项目实施，保证了资金效益。而且审计为推动资金到位、破解发展难题起到协同效应，让老百姓直接受益。从以往“怕”审计到如今“盼”审计，杨昕深切感受到审计为乡村振兴发挥了不可替代的作用。

围绕让农民富起来、钱袋鼓起来，辽宁省审计厅组织动员全省审计机关配置优势力量，加大农业现代化、产业化工作推进情况的审计。据辽宁省审计厅厅长陈勇介绍，2019年审计部门重点审计了14个县农业绿色发展、培育新型农业经营主体、农村一二三产业融合等情况。审计机关深入分析问题存在原因，因地制宜提出针对性、可操作性较强的整改落实建议，助力党和政府惠农政策红利充分释放。

审计助力生态宜居：人居环境整治

临近辽河入海口的盘锦市大洼区田家街道大堡子村，宛若一座没有围墙的公园。村里绿树成荫、黛瓦白墙，村头稻蟹生辉、瓜果飘香，仅仅几年间，当年的“南大荒”，变成了“南大仓”。

盘锦市审计局农业审计科科长马晓峰说，前几年盘锦组织开展全市宜居乡村建设长效管理情况审计，审计人员在大堡子村现场核查，那时映入眼帘的是土路、杂草和脏水，而依靠宜居乡村专项资金建设的排水渠、绿化树等项目同样不尽人意。这一幕幕最终化为涵盖24项45个问题的审计报告，推动当地下决心大力整改、系统建设，推进绿化、畅通、碧水等工程，让财政资金真正激活了美丽乡村的基因。

在建设生态、宜居、干净、美丽的农村中，厕所问题不是小事，得来一场“厕所革命”。2019年盘锦市农村户厕改造工作启动之初，盘锦市审计局就开始跟进审计。盘锦市审计局局长郭克敏说，针对农村改厕工程总户数多、单户改厕工程量小、施工时间短的特点，审计人员采取了动态跟踪审计调查的方法，即从农村改厕宣传动员工作一开始，审计组就深入到乡镇、村屯改厕工作一线，陆续发现了“厕所革命”宣传不到位、工程手续不完善、瓮体清渣口和出粪口存在安全隐患等5项19个问题。

为督促问题立行立改，盘锦市审计局向上报送农村改厕专题报告，提出“要加强宣传和引导，让村民真切的感受到户厕改造带来的便利，提高村民参与改厕的热情和意愿”等审计建议。各有关部门认真落实审计建议，通过组织农民群众参观试点示范户、编制印发农村改厕工作使用手册、逐一入户宣传等方法，扩大宣传广度和深度，引导村民从‘要我改’转变为‘我要改’。目前，报名要求“户厕改造”的农民群众共计10万余户，改厕工程已完工5.6万户，全市农村无害化卫生厕所普及率将达到90％。

在沈阳市，审计让农村更“靓”的故事同样在发生。从2019年8月开始，沈阳市审计局聚焦村内道路、村屯美化亮化、河道清淤疏浚、生活垃圾治理等多项农村人居环境整治政策落实和项目实施情况，开展全市农村人居环境整治政策落实情况跟踪审计，累计揭示项目进展缓慢或未达到预期效果、资金保障不足等问题72个，提示风险隐患54个，有针对性地给出因地制宜、分类施策，压紧压实责任、加大投入力度，发挥农民主体作用和市场主体力量等审计建议。对照问题，有关部门建立台账，积极督促整改，并逐一限时销号。

陈勇说，2019年以来，辽宁省审计厅组织全省审计机关对农村基础设施提档升级、改善乡村公共文化服务、农村黑臭水体治理、畜禽粪污资源化利用、农村厕所改造、秸秆综合利用等事项加大审计监督力度，以实实在在的审计成果促进美丽乡村建设。（特约通讯员 齐志明 郑茂霞 陶振华）

(责编：杨曦、孙阳)