青岛市住房城乡建设局与海尔·海纳云签署战略合作协议

11月10日，青岛市住房和城乡建设局（以下简称“青岛市住房城乡建设局”）与海纳云签署战略合作协议，双方将以“政府主导、企业参与、开放共享、服务发展”为合作原则，在老旧小区改造、智慧社区建设、智慧桥梁、住房智慧管控、智慧市政、CIM和智慧物业平台七大领域开展全维度合作。
青岛市住房城乡建设局局长陈勇表示，根据国家发展改革委联合住房和城乡建设部等13部门共同发布的《近期扩内需促消费的工作方案》，老旧小区改造、智慧物业平台建设成为扩内需促消费的重点工作，而其中所需求的科技，正是位于当前产业最前沿、能够引领未来发展的创新领域，也是最能感召资本投入、最受资本看好的领域。同时，陈勇也表示希望青岛市住房城乡建设局与海纳云的战略合作，为青岛新型智慧城市建设创造更好的技术、应用和体验融合，创造更舒适人居生活，更好满足青岛市民对日益增长美好生活的期许。
据海纳云董事长陈斌介绍，作为海尔集团旗下专业的物联网智慧社区/园区生态平台，海纳云基于AIoT平台，为青岛崂山区、胶州市等落地多个智慧社区建设、老旧小区改造的“青岛样板”。此外，基于物联网、5G、人工智能和大数据技术，海纳云在智慧桥梁、CIM、智慧市政等领域的示范项目也在逐步亮相。此番合作，海纳云希望在信息原野上，与青岛市住房城乡建设局共同为青岛构建全场景的新型智慧城市，交互连接、系统整合，既有科技创新，又兼以人文关怀，以标准化探索和应用同筑青岛新型智慧城市之基，同走绿色发展之路，并借力资本实现快速发展壮大。（牛广文）
统计局：10月份CPI同比上涨0.5% 市场供求总体稳定 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国居民消费价格（CPI）同比上涨0.5%，环比下降0.3%。1—10月，全国居民消费价格比去年同期上涨3.0%。 其中，受市场关注的猪肉价格在连续上涨…【详细】
统计局：10月份PPI同比下降2.1% 环比持平 人民网北京11月10日电 （杨曦）国家统计局今日公布的数据显示，2020年10月份，全国工业生产者出厂价格（PPI）同比下降2.1%，环比持平；工业生产者购进价格同比下降2.4%，环比上涨0.2%。1至10月平均，工业生产者出厂价格比去年同…【详细】
三季度工业企业利润增长15.9% 企业盈利状况逐季好转 人民网北京10月27日电 （杨曦）国家统计局今日公布数据显示， 1—9月份，全国规模以上工业企业实现利润总额43665.0亿元，同比下降2.4%，降幅比1—8月份收窄2.0个百分点。其中，三季度利润增长15.9%，增速比二季度加快11.1个…【详细】
发改委：有基础、有条件、有信心完成全年经济社会发展目标 人民网北京10月20日电（许维娜）如何分析三季度经济形势、展望四季度，我国经济能否延续向好趋势？“第三季度经济运行稳步恢复的态势再次表明，中国经济具有强大韧性和巨大潜力。”国家发展改革委新闻发言人孟玮20日在例行新闻发布会上表示，但也要看到…【详细】