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青岛市住房城乡建设局与海尔·海纳云签署战略合作协议

2020年11月12日17:02  来源：人民网-财经频道
 

　　11月10日，青岛市住房和城乡建设局（以下简称“青岛市住房城乡建设局”）与海纳云签署战略合作协议，双方将以“政府主导、企业参与、开放共享、服务发展”为合作原则，在老旧小区改造、智慧社区建设、智慧桥梁、住房智慧管控、智慧市政、CIM和智慧物业平台七大领域开展全维度合作。

　　青岛市住房城乡建设局局长陈勇表示，根据国家发展改革委联合住房和城乡建设部等13部门共同发布的《近期扩内需促消费的工作方案》，老旧小区改造、智慧物业平台建设成为扩内需促消费的重点工作，而其中所需求的科技，正是位于当前产业最前沿、能够引领未来发展的创新领域，也是最能感召资本投入、最受资本看好的领域。同时，陈勇也表示希望青岛市住房城乡建设局与海纳云的战略合作，为青岛新型智慧城市建设创造更好的技术、应用和体验融合，创造更舒适人居生活，更好满足青岛市民对日益增长美好生活的期许。

　　据海纳云董事长陈斌介绍，作为海尔集团旗下专业的物联网智慧社区/园区生态平台，海纳云基于AIoT平台，为青岛崂山区、胶州市等落地多个智慧社区建设、老旧小区改造的“青岛样板”。此外，基于物联网、5G、人工智能和大数据技术，海纳云在智慧桥梁、CIM、智慧市政等领域的示范项目也在逐步亮相。此番合作，海纳云希望在信息原野上，与青岛市住房城乡建设局共同为青岛构建全场景的新型智慧城市，交互连接、系统整合，既有科技创新，又兼以人文关怀，以标准化探索和应用同筑青岛新型智慧城市之基，同走绿色发展之路，并借力资本实现快速发展壮大。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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