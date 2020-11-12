道路货运汽车驾驶员职业技能大赛开幕

人民网北京11月12日电 （记者乔雪峰） 为加强交通运输行业高技能人才队伍建设，11月12日，第十二届全国交通运输行业“中交兴路杯”道路货运汽车驾驶员职业技能大赛在浙江金华开幕。本次大赛以“新时代、新技能、新梦想”为主题，来自全国的21支代表队共42名选手同场竞技，角逐全国交通运输行业最强“货车驾驶员”荣誉。

据国家统计局年度统计公报显示，截止2019年底，我国有1088万辆公路营运载货汽车，货运驾驶员有1522万人，是交通运输中规模最大、从业人员最多、市场化程度最高、与人民生产生活最密切的行业，是构建现代综合运输物流体系和发展现代物流的基础和关键。

“这次将道路货运汽车驾驶员技能大赛作为国家一类技能竞赛，首次予以举办，充分体现了四部委对道路货运汽车驾驶员队伍的关心和厚爱。”在大赛开幕式上，大赛组委会副主任、交通运输部职业资格中心副主任李好明在讲话中表示， 职业技能竞赛，是从业人员职业素质技能的集中比拼，是从业人员职业风采的集中展示，是行业形象的集中检验，对强化职业价值，展现职业风采，提升职业形象，振奋职业精神具有重要作用。

中交兴路数字平台事业部副总经理温洁禹在开幕式致辞中表示，交通运输作为经济发展的重要基础和先导条件，是国民经济的晴雨表，这张晴雨表正是由各位行业精英亲手绘制的。此次大赛为培养和选拔交通运输行业的高技能人才提供了专业的平台。

据介绍，在交通运输部的指导和监督下，中交兴路历时8年，建设了搭载全国680万重载货车安全监管工作的“全国道路货运车辆公共监管与服务平台”（简称“全国货运平台”），通过车旺大卡APP整合了围绕卡车司机、众多从业者以及卡车全生命周期的服务资源，为上千万行业用户提供服务全方面、全场景服务。

温洁禹表示，通过此次大赛，建立了中交兴路与货运汽车驾驶员之间交流沟通的桥梁，未来，中交兴路将更努力、更精准的服务广大司机，为发掘更多优秀的交通技能人才，鼓舞更多的人，以技能报国，为促进我国交通运输行业高质量发展贡献更多力量。

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