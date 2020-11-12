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我国铁路日均煤炭装车超7.2万车 全力保障人民群众温暖过冬

2020年11月12日17:22  来源：人民网-财经频道
 

人民网北京11月12日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉（下称国铁集团），国铁集团决定自11月起在全路开展冬煤保供60天专项行动，进一步加大冬季煤炭运输组织力度，促进全国煤炭供应稳定，全力保障国民经济平稳运行和人民群众安全温暖过冬。

国铁集团货运部负责人介绍，铁路部门积极适应煤炭市场供需变化，以保发电供热用煤、东北地区用煤、环渤海港口煤炭港存为重点，统筹运力资源，优化运输组织，全力保障冬季煤炭运输需求。

一是科学制定冬煤保供任务目标。明确今年11月、12月国家铁路煤炭日均装车达7.2万车以上，秦皇岛、京唐港、曹妃甸港存煤合计不低于1700万吨，确保煤炭供应持续稳定。

二是加强重点地区和应急保供煤炭运力安排。加大山西、陕西、内蒙等煤炭主产区煤炭外运力度，加强口岸站组织和港口接驳，提升进口煤、疏港煤运输能力，重点保障东北地区冬季煤炭供应。优先保障发电供热用煤需求，按照计划、配空、装车、挂运、卸车“五优先”原则给予重点保障，确保发电供热企业正常生产。

三是优化煤炭运输组织。统筹运用全国机车、车辆装备，向重点地区倾斜，保障煤炭运输。强化煤炭装卸车组织，科学调配人员和机具，确保装卸车安全和效率。

四是主动对接地方政府和重点企业。与地方政府、重点企业建立定期沟通对接机制，动态掌握重点用煤企业库存及耗煤情况，及时满足重点运输和应急保供需求。对存煤可耗天数在7天以下的电厂，只要企业提出需求并落实好煤源，立即启动煤炭应急保供机制，量身定制运输方案，组织重点保供。

该负责人表示，冬季保供专项行动实施以来，取得明显成效，11月上旬，国家铁路累计发送煤炭5281万吨，同增长1.1%，煤炭日均装车7.6万车，同比增长1.5%。截至目前，秦皇岛、京唐港、曹妃甸港存煤达到1743万吨，全国350家铁路直供电厂存煤平均可耗天数达到27.6天，保持较高水平。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)
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