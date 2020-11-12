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报告称90后成家政消费主力军

2020年11月12日16:56  来源：人民网-财经频道
 

11月12日，58同城到家精选发布《双11家政消费报告》（以下简称“报告”）。报告显示，90后已成为家政消费的主力军，订单占比达到45%，其次为80后占比33%，80后、90后普遍认为家政服务对生活已不可或缺。在消费者雇佣家政服务原因上，“工作忙没时间”、“家里老人孩子需要照顾”、“家政服务更专业”位居前三。

在收入上，85%的家政消费者月收入超过6000元，16%的消费者月收入在1万元以上。报告分析认为，90后正处于职业发展的“黄金年龄”，且受到“宅文化”和“品质生活”理念的影响。与70后、80后相比，90后或更加在意时间成本、购买体验等无形价值，对家政服务的依赖性更强。

在消费者雇佣家政服务品类上，报告显示保洁、家电清洗、搬家分别排在需求榜单前三名。此外，洗衣洗鞋、日式收纳也跻身家政需求榜单的前十名。上门服务的频率则为平均每户2.5次每月，其中，每月2-3次上门服务的用户占比最多达到44%。

除了家政服务消费者的用户画像各具特点，不同城市的家政需求也呈现出明显的地域特征，用户对于家政服务多元化、个性化、专业化有不同需求。报告显示，美好生活节期间，北京的消费者使用家政保洁服务最为频繁。据悉，针对不同城市不同用户的消费需求，58同城到家精选提供18大品类的到家服务，凭借透明的价格标准、超高的服务质量、完备的售后保障，满足用户多元生活场景需求，全方位、多领域为消费者排忧解难。（牛广文）

(责编：任妍、孙阳)
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