商务部：进出口规模创新高 外贸创新发展路径明确

原标题：进出口规模创新高 外贸创新发展路径明确

在12日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部部长助理任鸿斌表示，1-10月，我国进出口总额达到25.95万亿元人民币，同比增长1.1%，规模创历史同期新高，国际市场份额也进一步提升。他同时指出，为应对变化的复杂形势，进一步转方式、调结构，补短板、强弱项，适应高质量发展需要，近日，国务院办公厅印发《关于推进对外贸易创新发展的实施意见》（以下简称《实施意见》），明确了我国外贸创新发展的实施路径。

任鸿斌表示，外贸连接国内外两个市场两种资源，完全有条件、有基础也有能力，通过创新发展、夯实基础、激发活力，为构建新发展格局提供强有力支撑。《实施意见》鼓励企业统筹用好国内国际两个市场，在开拓国际市场的同时，加快推进内外贸融合发展。提出优化进口结构，更好地为国民经济发展提供先进技术设备、能源资源等要素，为广大消费者提供优质消费品。提出优化出口产品结构，提升质量，加快形成国际竞争与合作新优势。

任鸿斌指出，《实施意见》聚焦创新驱动，强调深化科技创新、制度创新、模式和业态创新，提出外贸创新发展的着力点和新路径。以科技创新挖掘潜力。提出利用现代信息技术加大国际市场开拓力度。探索线上线下融合的办展新模式。以制度创新激发活力。提出有序推动重点商品进出口管理体制改革。发挥自由贸易试验区、自由贸易港制度创新作用。以模式和业态创新增添动力，提出促进跨境电商等新业态发展，大力发展数字贸易。

《实施意见》还强调，要统筹好优化国际市场布局和优化国内区域布局的关系。深耕发达经济体等传统市场，积极开拓新兴市场；支持中西部地区深度融入共建“一带一路”大格局，提升中西部地区贸易占比。统筹好发展和安全的关系。要为创新发展营造环境，也要增强底线思维，提升风险防范能力。

任鸿斌认为，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际需求大幅下滑，产业链供应链循环不畅，贸易保护主义上升，不确定、不稳定因素显著增多，这是摆在我们面前的最大挑战。

“同时，必须看到，中国外贸韧性足、潜力大，企业创新能力强，长期向好的发展趋势没有改变，我们完全有信心实现全年外贸发展目标。”任鸿斌说，我们将坚持新发展理念，紧紧围绕构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，继续发挥制度优势、市场优势和动能优势，持续推进外贸创新发展，增强对外贸易综合竞争力，精心谋划制定外贸发展“十四五”规划，实现明年外贸发展的良好开局和稳健起步。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)