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有度消费、理性分期成新趋势 今年“双11”年轻人消费依然强劲

杨召奎

2020年11月13日08:09  来源：工人日报
 

　　有度消费、理性分期成新趋势 　

　　今年“双11”年轻人消费依然强劲

　　本报讯 (记者杨召奎)年轻人作为消费主力，在疫情后的第一个“双11”依然表现出强大的消费热情及购买力。针对今年“双11”年轻人消费趋势变化，日前，乐信研究院对超过3000名90后、95后用户进行问卷调研，并综合乐信旗下分期乐、乐花卡、乐卡等平台“双11”交易数据后发现，今年“双11”年轻人消费呈现四大特点。

　　数据显示，疫情并没有打消年轻人的消费热情。超过7成年轻消费者对“双11”热情不减，深夜12点到1点下单的“尾款人”，较日常同时段增加936.1%。另有超过一半的人，今年“双11”支出超过去年，可见大促对人们消费支出的拉动效应依然明显。

　　不过，30%左右的年轻人开始对“双11”产生倦怠。从调研数据看，28.1%的男性和34.6%的女性对“双11”热情逐年降低，原因包括参与平台的实际折扣力度低、玩法复杂等。

　　此外，有度消费、理性分期成消费新趋势。30.51%的受调查者认为，之前囤了很多东西没用上，所以如今变得很克制；76%的消费者会把月供控制在生活费30%以下；近60%人分期购买一件商品会考虑2天或以上。

 

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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