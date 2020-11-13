第十二届“经济社会与税收制度发展”高层研讨会召开

第十二届“经济社会与税收制度发展”高层研讨会现场。 （中国国际税收研究会供图）

人民网北京11月13日电 （记者车柯蒙）中国国际税收研究会11月13日在湖北武汉举办第十二届“经济社会与税收制度发展”高层研讨会，与会专家围绕“疫情和财税政策”主题展开研讨。专家们表示，在疫情防控以及疫后重振过程中，税收政策作为社会经济运行的重要引导调控工具，在助力企业复工复产、激发就业创业活力、加速社会经济复苏等方面都起到了重要作用。

中国国际税收研究会顾问王力在致辞中说，今年以来特别是疫情发生后，全国税务系统坚决贯彻落实党中央、国务院各项决策部署，聚焦优惠政策落实要给力、“非接触式”办税要添力、数据服务大局要加力、疫情防控工作要尽力的“四力”要求，为抓“六稳”促“六保”、决胜全面建成小康社会，做了大量工作，贡献了税务力量。

今年以来，随着减税降费等各项宏观政策的加力提效，我国经济持续向好。税收发票大数据对企业销售情况的持续跟踪显示，1至10月，全国企业累计销售收入同比增长3.2%，增速比前三季度提高1.4个百分点，反映出随着统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的各项政策显效发力，我国经济复苏的态势进一步巩固，在全球主要经济体中率先实现了正增长。

湖北省税务局党委书记胡立升表示，今年1至9月，湖北全省累计新增减税降费780多亿元，“非接触”办税涵盖纳税服务和税费征管所有流程的209 个办税事项，搭建上线“湖北税务助力企业复工复产信息平台”，1 至9月为4万多户企业争取“银税互动”信用贷款近300亿元，出口退税速度大幅提升。为打好湖北疫后重振的经济发展战、民生保卫战、社会稳定战作出了税务贡献。

中国国际税收研究会会长张志勇指出，本次研讨聚焦“战疫情、促发展的财税政策选择”主题，为税收服务经济发展提供了有益的意见和建议。党的十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》，明确了今后税收改革的主要任务，提出了“建立现代财税体制”的目标。中国国际税收研究会将紧紧围绕上述目标任务，高质量开展研究工作，为助力经济高质量发展贡献力量。

会上，东北财经大学教授马国强、中国宏观经济研究院经济研究所研究员许生、中南财经政法大学教授庞凤喜、武汉大学教授熊伟等财税专家学者和企业界代表分别围绕“后疫情时代”的财税政策、财政收支平衡和经济平稳健康发展等内容建言献策。

(责编：车柯蒙、孙阳)