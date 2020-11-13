方世忠：坚持“双A”战略，打造具有全球影响力的技术创新生态

11月12日， 2020上海鲲鹏生态伙伴大会在徐汇区盛大举行。“很高兴上海鲲鹏生态伙伴大会这次选择在上海、在徐汇召开，这个选择无疑是最正确的和最合适的。”徐汇区委副书记、区长方世忠在致辞中的自豪与自信溢于言表。

徐汇区委副书记、区长方世忠在大会上致辞

“双A”战略，全力打造高质量的新增长极

为什么是徐汇？方世忠在接受人民网记者专访时道出了原委。徐汇文化底蕴深厚，徐汇有1000多年的龙华古寺、700多年的黄道婆文化、400多年的徐家汇文明、100多年的上海工业文明，是上海中西文化的交汇地，也是海派文化的发源地。同时，徐汇创新资源丰厚，是国家双创示范基地和上海科创中心重要承载区，汇集了中科院上海分院等121家国家级、市级科研机构，上海交大等18所高等院校以及国家级漕河泾新兴技术开发区，工作或居住在徐汇的两院院士就有108名。

方世忠接受人民网记者专访

“无论是从底蕴传承、要素资源，还是产业功能上来说，文化和科技都是徐汇最亮眼的城区名片。所以我们坚持从自己最有优势、最有资源的领域入手，提出了‘ART&AI’双A发展战略。”方世忠说，“这既是我们顺应发展浪潮、抢占产业潮头的必由之路，也是对接国家战略、构筑独特优势的主动之举。”

据方世忠介绍，“双A”战略中，一个A是AI——人工智能，徐汇在全市率先发布了AI新高地建设“T计划”，重点打造西岸智塔（AI Tower）和北杨人工智能小镇（AI Town）“双T”载体。目前已集聚了期智研究院、微软亚洲研究院、上海鲲鹏生态创新中心和树图区块链研究院，以及阿里、腾讯、网易、商汤、依图等300余家人工智能研发机构和标杆企业，初步形成覆盖基础层、技术层和应用层的产业生态和企业集群，人工智能相关产出增幅连续两年超过30%，徐汇人工智能产业集群成为上海唯一入选全国首批战略性新兴产业集群名单并获国务院表彰。

另一个A是ART——当代艺术，徐汇实施“西岸计划”，推进美术馆大道建设，集聚了龙美术馆、余德耀美术馆、西岸美术馆、西岸大剧院和油罐艺术中心在内的20余座高品质文化场馆。上个月，上海国际艺术品交易的上海新地标“西岸艺岛ART Tower”正式启用，与相距不足百米的“西岸智塔AI Tower”交相辉映。上海国际艺术品交易中心、上海国际文物交易中心先后落户西岸艺岛，线上展示交易系统也同步上线，去年以“艺术西岸、联动全城”为主题，实现了“百场活动、百亿货值”的成果，助力上海打造千亿级规模的艺术品交易市场。

西岸艺岛（Art Tower）已成为上海国际艺术品交易新地标

而落实“双A”发展战略的核心区就在徐汇滨江。这里曾是上海近代民族工业的摇篮之一，也是建国后上海很长一段时期重要的“铁、煤、砂、油”大工业厂区。2008年，上海举办世博会让徐汇滨江获得了华丽转身的机遇。这几年，徐汇滨江围绕“全球城市卓越水岸”的目标愿景，按照规划引领、文化先导、生态优先、科创主导的发展理念，正在从工业锈带转变为生态秀带和生活秀带，正在从工业锈带转变为创意秀带和创新秀带。

面向未来，方世忠说，徐汇将在“双A”战略的引领下，聚焦人工智能、生命健康、艺术传媒、科技金融四大特色产业集群，推动数字经济与实体经济相融合，艺术与科技、金融相融合，生产与生活、生态相融合，加快建设“一港一谷一城一湾一仓”五大各百万体量标杆项目，让西岸传媒港、西岸智慧谷、西岸金融城、西岸枫林湾和西岸创艺仓，成为全球城市卓越水岸这条金链上的五颗璀璨“珍珠”，加快打造徐汇滨江高质量增长极，成为集中展现徐汇创新浓度、经济密度、营商温度的高质量发展引领区。

携手华为，协力打造最领先的科创生态

2019年世界人工智能大会上，上海鲲鹏生态创新中心与徐汇结缘。2020年11月12日举行的上海鲲鹏生态伙伴大会上，上海鲲鹏生态创新中心正式入驻西岸智塔，徐汇携手华为启动共建，双方合作开启了新的篇章。

上海鲲鹏生态创新中心正式启用

携手鲲鹏，方世忠充满自豪和期许。“上海鲲鹏生态创新中心是上海首家基于鲲鹏技术的新计算产业生态发展基地，具有领先的核心技术和完善的产业生态链整合能力。未来，将以数字经济底座服务国家安全战略、产业升级布局价值高地、人才聚集打造创新平台为目标，推进鲲鹏生态赋能平台、转型支撑平台、产业创新验证平台、产业人才培养集聚平台、实践成果展示平台等五大平台和产业落地孵化器建设。”

方世忠坦言，徐汇将与鲲鹏着重在三方面实现优势互补、合作共赢。一是发挥鲲鹏生态创新中心的技术优势；二是依托徐汇“四大”资源的集聚优势；三是主动放大产业高端人才的引领优势。“我对上海鲲鹏生态创新中心深耕徐汇、发展壮大充满信心。期待双方能够紧密联合、优势互补，携手打造上海乃至全国领先的技术创新的新生态、新标杆、新高地。”

上海鲲鹏生态创新中心落户的西岸智塔，可以说是上海人工智能产业地图上的一个地标，也是徐汇抢占人工智能发展风口的一个见证。“徐汇始终与AI一起奔跑。三年多以来，我们坚守初心、保持耐心、展现雄心，聚力做到‘四个强化’，徐汇人工智能产业实现了‘从无到有’的跨越式发展。”

西

岸智塔（AI Tower）已成为上海人工智能产业的新地标

方世忠介绍了“四个强化”的具体内容。一是强化先发优势，早在2017年徐汇就抢下先手棋，在全市率先提出打造上海建设国家人工智能高地的新地标和核心区的AI发展愿景，目前已成为上海人工智能产业地图“人字形”布局的交汇点；二是强化集聚效应，聚焦“双T”载体，重点打造西岸智慧谷品牌，以120万平方米的西岸智塔为例，已落户21家人工智能企业，汇集1位图灵奖得主、6位院士、150余位博士和3000名技术人员，可说是迷你版的“垂直硅谷”；三是强化品牌引领，坚持把世界人工智能大会作为行业对话的“新平台”、投资环境的“放大器”和优质资源的“引力场”；四是强化场景应用，聚焦“AI+垂直细分领域”，持续创新5G+AI示范应用，每年推出一批应用场景项目，推动更多人工智能最新成果、最新技术在徐汇率先“试水”。

“作为人工智能的先行者与探索者，徐汇下好了先手棋，我们更要做强后续力，让人工智能的‘头雁’效应更加凸显、充分释放。”方世忠强调，面向未来，徐汇将围绕上海建设国家人工智能高地总目标，立足“双A”战略，着力打造最精准高效的AI生态、最开放创新的AI平台、最高端集聚的AI产业、最智慧共享的AI城区，实现“从有到优”的新跨越。

建设“两网”，聚力打造最智慧的卓越城区

城市治理软实力，也是营商硬环境。一流城市，要有一流的治理。上海全力推进的“两张网”建设，正助力上海走出一条中国特色超大城市治理的新路。

对此，方世忠认为，“一网统管”和“一网通办”两张网建设是打造最优营商环境和建设智慧城市的牛鼻子工作。围绕“高效办成一件事”，徐汇坚持理念转变和体制改革并重，从政府部门为中心转变为市民企业为中心，实现了“进一网、能通办；来一窗、能办成”。作为上海“一网统管”建设先行区，围绕“高效处置一件事”，徐汇把握以人为本、整体政府、智慧治理的核心要义，通过技术赋能，推动城市治理实现“三个转变”，即由人力密集型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变，由被动处置型向主动发现型转变。

徐汇区行政服务中心政务大厅和城运中心指挥大厅

如今，徐汇“一网统管”建设经历了1.0版、2.0版，目前刚刚完成了从2.0到3.0的迭代升级，突出全域感知、全息智研、全程协同、全时响应，初步构建了“一屏观全域、一网管全城、一云汇数据、一人通全岗”的城市治理体系。

3.0版的“一网统管”有哪些特点？方世忠给记者作了详细介绍——

聚焦实战管用，明确了区级城运平台和大平安、大建管、大市场、大民生领域深化应用的“一梁四柱”平台架构，区城运中心和区应急联动指挥中心平战联动、昼夜衔接，形成了统一指挥、数据共享、实时调度、处置及时的城市运维体系。

聚焦基层爱用，归集市、区以及社会第三方数据，打造释放算力算法、支撑智慧网格的“超级工厂”城运中台，重点研发了平安指数、风貌保护、营商服务、精准救助、民意分析等应用场景，推动条块管理队伍向网格单元集中，真正实现“格中有人、人能管事”，今年全区通过移动端和智能感知设备上报的网格案事件分别较上年增加了12.1%和34.9%。

聚焦群众受用，疫情期间火线开发“汇治理”疫情防控系统，累计访问次数破亿，并成为全区统一移动端入口。在此基础上，推出涵盖全区近万家沿街店铺的智慧商铺“汇商码”，赋能市场监管和企业服务。同时，开发“12345”热线智能感知系统，用数据分析代替经验判断，“12345”热线处置考评始终排名全市前列。

方世忠表示，接下来，徐汇将深入贯彻“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念，坚持“应用为要、管用为王”，按照“三级平台、五级应用”架构，进一步做实做强街镇城运平台功能，力求在最低的层级、最短的时间，以最小的成本，解决最大的关键问题，实现最佳的综合效益。同时，抓住“两网”建设的契机，让数字政府建设与数字社会、数字产业发展相互赋能，充分运用并释放数据产能，加快城区数字化转型，推动徐汇迈向“卓而独特、越而胜己”的卓越城区。

(责编：毕磊、夏晓伦)