北京银行：驱动科技金融 助力打造文化IP

今年以来，面对疫情的冲击影响和复杂多变的经济金融形势，北京银行主动应变求变，全力抓好疫情防控和复工复产工作，优化特色金融布局，加强科技金融、文化金融“双轮驱动”，为全行创新、协调、可持续、高质量发展注入了强劲动力。
据介绍，北京银行通过用好政策工具、出台专项举措、加大信贷投放，全力服务科技企业“战疫”及复工复产。实现北京重点名单内企业100%对接，惠及92家企业，累计放款35.77亿元。
其中，科技型企业户数占比达70%。在科技企业云集的中关村园区，北京银行联合中关村管委会推出了“中关村企业抗疫发展贷”，前三季度累计发放62.4亿元，支持众多科技企业“战疫”。
截至三季度末，北京银行科技金融贷款余额1641.9亿元，较年初增75.6亿元；累计为2.9万家科技中小微企业提供信贷资金超6200亿元，服务北京市86%的中小板、85%的创业板、76%的新三板创新层挂牌企业。
同时，在疫情影响之下，北京银行确保文化小微企业充分享受各项政府优惠政策。截至三季度末，为文化行业企业共计发放支小再贷款1304笔、22.84亿元。
北京银行研发推出“京诚贷”专属产品，以展期、续贷等方式提供信贷资金无缝衔接；为北京市入驻文化园区的企业量身制定“京彩文园”专属金融服务方案。“京彩文园贷”可以实现一键扫码、线上申请，真正做到“无抵押、利率低、用途准、放款快、还款便”。
针对北京地区餐饮、文旅企业数量众多，受疫情冲击较大的情况，联合人民文旅及人民美食发展联盟，共同启动“京诚贷——文旅餐饮振兴扶持专项计划”，专项资金支持不少于100亿元，首批北京地区支持资金50亿元。
疫情期间，北京银行与保利影业签署金融服务战略合作协议，助力影视行业复工复产；与北京市广播电视局签署总额300亿元的“支持北京视听产业发展战略合作协议”；发布了“运河帆影”金融产品体系，为大运河沿途文化企业提供全方位金融服务。此外，北京银行与北京歌华签署合作协议，通过多元金融服务，支持北京文化文物单位打造特有文化IP，推动首都文化产业发展。（牛广文）
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