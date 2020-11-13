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苏州吴中太湖新城营商环境推介会在京举行

2020年11月13日15:51  来源：人民网-财经频道
 

11月12日，“未来之城 活力湖区”苏州吴中太湖新城营商环境推介会在北京举行。赛迪工业和信息化研究院（集团）有限公司、中国航天科工集团第二研究院、中信集团、北京金融街投资集团在内的多家总部位于北京的科研引擎、龙头企业，以及60余家来自机器人、人工智能、智能制造服务、工业互联网、医疗健康服务等行业的企业高管和产业联盟协会代表到场。

活动现场，赛迪工业和信息化研究院（集团）有限公司、中信泰富（中国）投资有限公司、上海电影股份有限公司、IDG资本投资顾问（北京）有限公司等企业的项目签约落户苏州吴中太湖新城，总投资达260亿元人民币。

当前，苏州市正抢抓国家战略机遇，加速融入长三角一体化发展。据介绍，吴中区依托太湖新城的打造，力争为苏州加快融入长三角起到更好的支点和链接枢纽作用。

吴中区委书记陈嵘表示，吴中太湖新城是苏州高质量发展迈向太湖时代的关键支撑，按照“苏州未来城市建设最高水平”目标要求，全力打造国内领先的生态型创新创业湖区，已日益成为投资创业的热土和宜居宜业的福地。（牛广文）

(责编：车柯蒙、孙阳)
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