经济社会与税收制度发展研讨会举办

本报电 （记者汪文正）中国国际税收研究会11月13日在湖北武汉举办第十二届“经济社会与税收制度发展”研讨会，与会专家围绕“疫情和财税政策”主题展开研讨。专家们表示，在疫情防控以及疫后重振过程中，税收政策作为社会经济运行的重要引导调控工具，在助力企业复工复产、激发就业创业活力、加速社会经济复苏等方面都起到了重要作用。

今年以来，随着减税降费等各项宏观政策的加力提效，中国经济持续向好。税收发票大数据对企业销售情况的持续跟踪显示，1-10月，全国企业累计销售收入同比增长3.2%，增速比前三季度提高1.4个百分点，反映出随着统筹推进常态化疫情防控和经济社会发展的各项政策显效发力，中国经济复苏的态势进一步巩固。

中国国际税收研究会会长张志勇指出，本次研讨聚焦“战疫情、促发展的财税政策选择”主题，为税收服务经济发展提供了有益的意见和建议。

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