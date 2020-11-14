提升旅客乘车品质 京张高铁推出雪具快运新服务

人民网北京11月14日电 （记者乔雪峰） 记者从中国铁路北京局集团有限公司获悉：随着冬天滑雪季来临，为满足广大滑雪爱好者携带雪具乘车需求，铁路部门将于近日在京张高铁推出系列雪具快运服务项目。此次增设服务项目，是为了确保旅客安全、乘车秩序、提升旅客乘车品质而推出。

据了解，2019年12月30日京张高铁开通以后，广大滑雪爱好者乘车日益增多，最多时一个车次旅客携带雪具数量多达100多具，列车上1、4、8号车厢设置的雪具柜一共只能存放5套，造成车内大量雪具堆放在车厢两端旅客座椅前后和通道位置，堵塞通道，挤占旅客乘车空间，而行李架不适合放置较大体积的雪具，易发生坠落砸伤旅客，对旅客乘车和列车安全造成一定影响。同时，按照《铁路旅客运输规程》规定，旅客乘坐高铁动车组列车携带品长宽高之和不超过130厘米，重量不超过20千克，超重超大应办理铁路托运。

当前已经进入新冠疫情防控常态化下新的滑雪季，为了给日益增多的滑雪爱好者提供更好的乘车体验，铁路部门推出门到门、门到站、站到门、站到站的当日达、次日达多种方式雪具快运服务，运输价格参照现行市场运输时效和价格标准制定，滑雪爱好者可以通过12306网站、12306APP预约或开车前一小时到北京北站、清河站、太子城站服务台办理，也可以拨打12306铁路客服电话进行咨询。

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