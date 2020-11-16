云上文博会 精彩不打烊

云开幕、云展厅、云招商、云签约、云大数据……11月16日至20日，第十六届中国（深圳）国际文化产业博览交易会（以下简称文博会），将借助5G、视频直播、VR等新技术，首次以“云上文博会”的形式与观众见面。

从2004年首次亮相时的700多家参展商、1个分会场、47.7万人次参观，到2019年的上百个国家和地区的2312家展商参会、66个分会场和780万人次参观，经过15年发展，文博会已然成为中国文化产业领域规格最高、规模最大、最具实效和影响力的展会，是当之无愧的“中国文化产业第一展会”。

带动产业发展的发动机

深圳龙岗的大芬油画村里，巷道交错，画廊林立，空气中飘浮着翰墨清香……文博会在“中国油画第一村”的发展历程中，起到了至关重要的作用。2004年，首届文博会唯一的分会场便在此设立。办会当年，大芬村便创造了“艺术与市场对接、才华与财富转换”的奇迹。据不完全统计，2003年大芬村油画销售额仅8000万元；首届文博会举办后，销售额就跃升至1.4亿元，2005年更是提升至2.79亿元。

如今，这个面积仅为0.4平方公里的小村落内，拥有画廊及门店1200余家、聚集油画从业人员近万人；2018年总产值达45.5亿元，已是全国最大的油画生产、交易基地。

大芬村的故事，是文博会对文化产业发展推动作用的缩影。15年来，每年文博会期间，都有全国各地的项目和产品在此展示与交易。

2005年，贵州省的民俗歌舞《多彩贵州风》在第二届文博会上一炮走红，一举创下全年商业巡演300场的纪录；第四届文博会，西安曲江新区签下高达20亿元的订单，成为明星展团；第十五届文博会上，来自湖南醴陵的20家釉下五彩瓷企业获得订单110份，让世界看到了醴陵瓷的“真功夫”……“从首届开始，文博会就成为中国文化产业发展的重要引擎，社会影响力大，企业参与意愿非常积极。”深圳市文化广电旅游体育局局长张合运说。

数据显示：2004年至2019年间，文博会成交额从首届的356.9亿元增长至第十五届的约2500亿元。今年文博会将第十一次实现31个省、自治区、直辖市的“满堂红”，共有3243家企业（机构）21572件展品参展；参展单位较上届增加931家，同比增长40.3%。

引领行业融合的风向标

在文博会主会场——深圳会场中心对面的皇庭广场，一块长75米、面积达500平方米的弧形LED大屏在夜幕下格外醒目……这块大屏的制造商艾比森光电股份有限公司，是深圳龙岗的一家国家级高新技术企业。今年，公司将连续第三次出现在文博会舞台上。

近年来，“融合”与“创新”成为文博会的关键词，成为我国文化产业融合发展的风向标。2014年第十届文博会上，新业态内容的参展比例已达70%，成为展馆的“主力军”。

首次在云端举办的文博会，更是让更多参展单位得以突破空间限制展现更加丰富的业态。在深圳盐田区展馆，全新视觉展示技术将为观者生动展现集“山、海、港、城”于一体的现代化创新型滨海城区新形象；在中国出版集团展区，观众可戴上VR眼镜在270度立体大屏自由看书、找书……“云上文博会的举办，标志着文博会正式进入数字化元年。” 深圳文博会公司副董事长、总经理叶建强认为，近年来，文博会持续加快数字化转型，“云上文博会的举办为这一进程按下了‘快进键’。”

促进中外文化交流的助推器

“记得回头仔细看看，肯定有不少好东西。”深圳市民石恺欣一边用手机查阅着“深圳文博会”微信公众号推送的信息，一边提醒着远在老家的同学“上网看文博”。

15年来，逛文博会已成为不少深圳市民的习惯。文博会不仅给观众带来了异域文化，也在推动中国文化“引进来、走出去”。

借助文博会，遵义杂技团演出足迹遍布全球五大洲；“黄梅挑花”这一国家级非物质文化遗产，漂洋过海走向世界；其他一批非物质文化遗产，如闽南特色纸质画、寿山石雕等，也得到全世界观众关注。

通过文博，不仅将匈牙利的特色玉米穗编织品、印度的紫胶手镯等来自海外的文化产品带进中国，也有力地促进了沿线国家地区文化产业的交流、对话与合作。

“这是我第一次来中国。深圳这座城市很美，人们也很友善。”2018年，罗马尼亚姑娘科妮·米热拉·罗安娜因为第十四届文博会与深圳结缘。短短几天，她便深深地爱上了深圳。

数据显示：2004年首届文博会的商品交易出口额为0，到第十五届文博会已超过180亿元；第二届文博会时，海外专业观众数量为3012人，2019年海外专业观众已达22167人。

深圳市副市长吴以环表示，文博会举办15届以来，展会规模、观众数量、国际化程度、交易成果连年攀升，业已成为推动中华文化走出去的重要平台和扩大文化对外开放的重要窗口。

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 05 版）

(责编：白宇)