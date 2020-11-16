年内首次转正！十月份我国餐饮收入同比增长0.8%

人民网北京11月16日电 （杨曦）国家统计局今日发布的数据显示，10月份，社会消费品零售总额38576亿元，同比增长4.3%，增速比上月加快1.0个百分点。其中，餐饮收入4372亿元，增长0.8%，增速实现年内首次转正。

国家统计局新闻发言人付凌晖表示，我国消费恢复的态势还在持续增强，主要得益于三方面的原因：一是消费的环境在改善；二是消费的能力在提升；三是消费政策在发力。下一阶段，要继续统筹好疫情防控和经济社会发展，为消费的恢复创造良好条件，同时稳定就业，促进经济的恢复，增强消费的能力，落实好相关的消费政策，促进消费持续稳定地恢复发展。

1—10月份，社会消费品零售总额311901亿元，同比下降5.9%。

按经营单位所在地分，10月份，城镇消费品零售额33498亿元，同比增长4.2%；乡村消费品零售额5078亿元，增长5.1%。1—10月份，城镇消费品零售额270341亿元，同比下降6.0%；乡村消费品零售额41559亿元，下降5.4%。

按消费类型分，10月份，商品零售34204亿元，同比增长4.8%；餐饮收入4372亿元，增长0.8%，9月份为下降2.9%。1—10月份，商品零售282303亿元，同比下降4.0%；餐饮收入29598亿元，下降21.0%。

1—10月份，全国网上零售额91275亿元，同比增长10.9%，增速比1—9月提高1.2个百分点。其中，实物商品网上零售额75619亿元，增长16.0%，占社会消费品零售总额的比重为24.2%；在实物商品网上零售额中，吃类、穿类和用类商品分别增长34.3%、5.6%和17.4%。

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