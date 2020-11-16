京东方开拓教育行业市场

11月9日，京东方与豆神教育在北京签订战略合作协议，双方共同打造软硬融合的智慧终端和教育解决方案，开拓教育行业市场，通过长期全方位合作实现共赢。

据悉，在产品开发领域，双方将联合推出定制化护眼学生平板，为用户提供更健康的终端产品；在智慧校园领域，通过打造智慧校园标杆项目，共同促进智慧校园模式的复制及推广；在教育综合体和终端门店建设方面，京东方将向豆神提供丰富的信息化终端及服务，共同建设智慧化教育场景和销售渠道。

近年来，京东方已推出多款国内领先的教育信息化装备，京东方艺云全场景智慧教育解决方案通过“类纸护眼屏+校园融媒体展示平台”，结合京东方丰富的物联网产品，向教育部门、高职院校、中小学校、幼儿园、教育机构以及行业合作伙伴等提供全案场景设计、定制化软硬件产品服务、项目实施与售后服务的一体化解决方案，打造更健康、更有文化味的智慧教育场景。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)