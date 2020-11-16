中国县域工业经济发展论坛（2020）在江阴召开

2020年11月13日，中国信息通信研究院主办的中国县域工业经济发展论坛在江苏省江阴市拉开帷幕。政府、研究机构、行业协会、高校、企业、媒体等百余位代表齐聚论坛，针对当前县域工业发展关键问题共商对策。
工业和信息化部运行监测协调局二级巡视员解三明、江苏省工业和信息化厅副厅长李锋、中国信息通信研究院总工程师胡坚波等领导出席，中国信息通信研究院信息化与工业化融合研究所副所长许志远主持论坛。
解三明在致辞中指出，在改革开放、高速发展的浪潮中，县域工业综合实力持续提升，产业结构逐步优化，内生动力持续增强，新产业、新业态、新商业模式迭代更新。下阶段，县域经济要适应新的国内外形势、新格局和新产业趋势，按照国家重大区域战略的实施要求，加快推动高质量发展。
胡坚波在致辞中表示，县域经济是中国经济社会最基本的地域单元。在即将到来的“十四五”时期，县域工业处在重大发展机遇期，具有巨大发展空间。中国信通院将不断强化县域工业经济研究，为县域工业高质量发展提供支持。
会上，工业化和信息部原部长、中国工业经济联合会会长李毅中，中国企业评价协会会长、国务院发展研究中心原副主任侯云春，制造强国建设战略咨询委员会委员、中国机械工业联合会专家委名誉主任朱森第分别围绕“县域工业经济高质量发展”、“新发展格局下县域经济发展的机遇与挑战”、“县域融合发展、数字转型”进行了主题发言，对县域工业创新发展和制造业转型指明了方向。
论坛期间，胡坚波总工程师揭晓了2020年“中国工业百强县”“中国创新百强县”“中国工业百强区”榜单。两化所董温彦对《中国工业经济形势发展展望（2020年）》白皮书进行了解读，同时预告发布《2020年中国工业发展报告》。
会上，江阴、邹城、巩义、新昌代表2020年工业百强县（市/区）分享打造高质量县域工业经济的好经验、好做法，以及“十四五”期间县域工作开展的新思路、新方法。与会嘉宾纷纷建言献策，力促县域工业发展迈上新台阶。（信息化与工业化融合研究所）
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