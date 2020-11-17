第十二届“全国文化企业30强”发布

本报深圳11月16日电 （记者吕绍刚）光明日报社和经济日报社16日在北京联合发布了第十二届“全国文化企业30强”名单。中国出版集团有限公司等30家企业进入行列。从本届“30强”企业有关情况看，骨干文化企业坚持把社会效益放在首位、实现社会效益与经济效益有机统一，总体规模实力进一步提升，市场竞争力和盈利能力持续稳定增强，体现了文化产业良好的发展势头。本届“30强”2019年度合计主营收入4346亿元、净资产5519亿元、净利润503亿元，三项指标均创历史新高，分别比上届“30强”增长4.4%、51.8%和10.3%，且净资产首次突破5000亿元大关，净利润首次突破500亿元大关。
为鼓励文化企业深化改革、加快发展，光明日报社和经济日报社按照鼓励先进、支持创新等原则，继续发布了“30强”提名企业，对中国对外文化集团有限公司等20家企业予以提名。
第十二届“全国文化企业30强”名单
（排名不分先后）
中国出版集团有限公司 中国电影股份有限公司 中国华录集团有限公司 中国国际电视总公司 中国教育出版传媒集团有限公司 华侨城集团有限公司 华夏电影发行有限责任公司 保利文化集团股份有限公司 上海世纪出版（集团）有限公司 山东出版集团有限公司 广东省出版集团有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司 中原出版传媒投资控股集团有限公司 东方明珠新媒体股份有限公司 北京光线传媒股份有限公司 四川新华发行集团有限公司 华强方特文化科技集团股份有限公司 华数数字电视传媒集团有限公司 安徽出版集团有限责任公司 安徽新华发行（集团）控股有限公司 江西省出版集团公司 江苏凤凰出版传媒集团有限公司 江苏省广电有线信息网络股份有限公司 芒果超媒股份有限公司 西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 宋城演艺发展股份有限公司 完美世界股份有限公司 浙江出版联合集团有限公司 浙报传媒控股集团有限公司 博纳影业集团股份有限公司
第十二届“全国文化企业30强”提名企业名单
（排名不分先后）
中国对外文化集团有限公司 中信出版集团股份有限公司 爱上电视传媒（北京）有限公司 上海电影（集团）有限公司 上海阅文信息技术有限公司 天津猫眼微影文化传媒有限公司 长影集团有限责任公司 北京四达时代软件技术股份有限公司 北京歌华传媒集团有限责任公司 北京演艺集团有限责任公司 央视国际网络有限公司 苏州大禹网络科技有限公司 河北广电无线传媒有限公司 青岛出版集团有限公司 南京市文化投资控股集团有限责任公司 科大讯飞股份有限公司 重庆文化产业投资集团有限公司 厦门吉比特网络技术股份有限公司 掌阅科技股份有限公司湖北长江出版传媒集团有限公司
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