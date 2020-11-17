2020年“创新经济论坛”线上视频会议开幕

本报北京11月16日电 （记者罗珊珊）由中国国际经济交流中心、彭博有限合伙企业、英国国际战略研究所和南非曼德拉发展研究院共同举办的2020年“创新经济论坛”线上视频会议16日开幕。此次论坛的主题是“共建创新经济，同享普惠未来”。来自多国的500余位政商领袖和专家学者通过在线视频方式参加此次论坛。

此次论坛在11月16日至19日举办，设置了“金融”“贸易”“城市”“气候变化”和“卫生健康”五个会议主题。众多政商领袖、专家学者将围绕五大主题展开深入交流，共同探讨合作抗击疫情、应对气候变化、数字化转型升级和促进后疫情时代全球经济可持续包容性发展等重要课题。

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《 人民日报 》（ 2020年11月17日 11 版）

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