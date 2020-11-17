贯彻新发展理念，推动长江经济带高质量发展

习近平总书记11月14日上午在江苏省南京市主持召开全面推动长江经济带发展座谈会并发表重要讲话，在长江经济带沿线11省市干部群众中引发热烈反响。大家表示，一定认真贯彻落实总书记重要讲话精神，坚定不移贯彻新发展理念，推动长江经济带高质量发展，保持历史耐心和战略定力，确保一江清水绵延后世、惠泽人民。

加强生态环境系统保护修复

“要从生态系统整体性和流域系统性出发，追根溯源、系统治疗，防止头痛医头、脚痛医脚。”习近平总书记的重要讲话，为沿江各省市谱写生态优先绿色发展新篇章指明了方向。

“尽管长江保护修复取得显著成效，但在源头治理等方面还有待加强。”生态环境部总工程师、水生态环境司司长张波表示，下一步将以习近平总书记重要讲话精神为指导，从整体性、系统性出发，从解决问题的根源入手，加强统筹协同治理，巩固提升污染治理成效，突破面源污染防治和水生态保护难点，科学谋划水生态环境保护“十四五”规划，积极推进美丽河湖保护与建设，力争在“有河有水、有鱼有草、人水和谐”上实现突破，持续提升长江生态系统质量和稳定性。

“总书记的重要讲话为我们做好生态治理工作提供了根本遵循。”湖北省宜昌市生态环境局局长吴辉庆说，宜昌市成立了流域水生态保护综合执法支队，负责流域水生态保护和执法工作，最近正在追溯长江支流柏临河的污染源，并着手开展系统治理。

云南省会泽县近年来持续推进退耕还林和草原生态修复，全县人工造林面积突破400万亩，森林覆盖率从17%增加到50%以上。“我们将落实总书记重要讲话精神，加强协同联动，强化山水林田湖草等各种生态要素的协同治理，助力持续改善长江流域生态环境。”会泽县林草局局长金德文说。

流经云贵川三省，赤水河是长江上游重要生态屏障。“赤水河流域是一个不可割裂的生态发展系统，只有联手张开保护网，才能确保碧水长流。”贵州省遵义市中级人民法院院长卢飏表示，将认真落实总书记重要讲话精神，坚持“一条赤水河、各方共保护”原则，为赤水河流域生态文明建设和绿色发展提供更加优质高效的司法保障。

湖南省岳阳市生态环境局局长喻伟民说，岳阳市将坚持精准治污、科学治污、依法治污，全面打造水清岸绿产业优美的长江（岳阳）经济带。

“总书记强调要健全长江水灾害监测预警、灾害防治、应急救援体系，推进河道综合治理和堤岸加固，建设安澜长江。”水利部水旱灾害防御司司长田以堂表示，总书记的重要讲话，为做好长江水旱灾害防御工作提供了指南和遵循。水利部将继续完善防洪工程体系；继续提升水工程调度的精细程度；加强互联网、大数据、人工智能等的运用，加大科技攻关力度，推动预报调度一体化。

“总书记强调要把修复长江生态环境摆在压倒性位置。长江禁捕退捕是扭转长江水生生物资源衰退和生物多样性下降趋势的关键之举。”农业农村部长江办主任、长江禁捕退捕工作部际专班副主任马毅说，下一步将坚决贯彻总书记重要讲话精神，加强统筹协调，狠抓工作落实，全力以赴推进长江禁捕和长江水生生物保护工作。

推进畅通国内大循环

“习近平总书记强调，要坚持全国一盘棋思想，在全国发展大局中明确自我发展定位。”上海市发改委副主任、长三角生态绿色一体化发展示范区执委会副主任张忠伟说，上海作为长三角一体化发展乃至长江经济带发展的龙头，应更好落实国家战略，率先探索推进畅通国内大循环的有效途径。长三角生态绿色一体化发展示范区是长三角一体化的先手棋和突破口，我们将进一步放大示范区制度创新效应，加快向长三角地区、长江经济带复制推广制度创新经验，让要素在更大范围充分流动，形成发展的强劲动能和区域整体发展优势。

“总书记要求推进上中下游协同联动发展，为我们更加主动融入长江经济带建设指明了方向。”江西省九江市濂溪区委书记容长贵说，濂溪地处长江与鄱阳湖交汇处，今后将进一步把区位优势转变为发展优势，聚焦高质量发展要求，加快产业转型、动能转换，引导下游地区的资金、技术、劳动密集型产业向濂溪有序转移。

云南省昆明市官渡区金马街道党工委书记赵志红介绍，通过持续推进棚户区改造，辖区内中低收入群体居住环境和就学就医条件得到明显改善。“总书记指出要推进以人为核心的新型城镇化。我们一定按照总书记的要求，关注新型城镇化建设中的每一个人，特别是城市中低收入群体，为他们提供更多关心和服务。”

“总书记要求‘巩固提升脱贫攻坚成果，加强同乡村振兴有效衔接’，这为我们下一步工作指明了方向。”湖南省长沙市农业农村局局长邹春林说，“长沙市对推进全面脱贫与乡村振兴工作始终做到同研究、同部署、同落实，按照乡村振兴要求分类梳理现有扶贫政策，积极推进脱贫攻坚与乡村振兴的机制衔接、政策衔接和要素衔接。下阶段我们还将持续加大贫困地区产业振兴帮扶力度，加强帮扶力量整合衔接。”

构筑高水平对外开放新高地

“习近平总书记指出，‘要加快推进规则标准等制度型开放，完善自由贸易试验区布局，建设更高水平开放型经济新体制’。”上海浦东新区副区长、上海自贸试验区管委会副主任杨朝表示，浦东将进一步对标最高标准、最高水平，以自贸试验区建设为重点推动高水平制度供给，率先建设更高水平开放型经济新体制，发挥示范引领作用；以服务新发展格局为导向，进一步提升平台优势和资源配置功能服务辐射能级，着力打造成为国内大循环的中心节点和国内国际双循环的战略链接，更好服务和推动长江经济带发展；充分发挥上海自贸试验区的对外开放窗口和带动作用，进一步夯实服务国家“一带一路”建设、推动市场主体走出去的桥头堡功能。

“总书记强调，要构筑高水平对外开放新高地。近年来，两江新区推动长江经济带发展和共建‘一带一路’融合，与成渝地区双城经济圈建设融合，努力打造内陆开放门户、重庆智慧之城。”重庆两江新区党工委副书记、管委会常务副主任王志杰说，两江新区瞄准打造内陆开放门户的目标，拓展开放通道、提升开放平台、发展开放型经济、优化开放环境，深化对外交流合作，构建对外开放新格局，努力在西部地区带头开放、带动开放。

积极投身“一带一路”建设，四川省成都市新津区企业自主研发车载超级电容、充电桩等核心动力技术，帮助白俄罗斯实现公共交通设施升级改造。“实现高质量引进来和高水平走出去”，总书记的重要讲话让新津区经科信局党组副书记杨琴备受鼓舞，“新津将擦亮轨道交通产业这张名片，进一步提高对外开放水平。”

“‘加快培育更多内陆开放高地’‘建设更高水平开放型经济新体制’，总书记的重要讲话为我们实行高水平对外开放注入强大动力。”武汉市委常委、武汉东湖高新区党工委书记汪祥旺表示，湖北自贸试验区武汉片区坚持以制度创新促进对外开放，积极打造市场化、法治化、国际化营商环境，推出了一批可复制推广的改革成果。“下一步，我们将贯彻新发展理念，推动更深层次改革，形成更多的制度创新成果，促进更高水平开放，在实施促进中部地区崛起战略和推进长江经济带发展中发挥示范作用。”

加快产业基础高级化、产业链现代化

习近平总书记强调，要加快产业基础高级化、产业链现代化。上海市金山区委书记胡卫国表示，金山区将持续加大产业转型力度，提升高端智能装备、新一代信息技术、生命健康、新材料等产业的集聚度，统筹推进长三角科技城等科技创新平台建设，深入推动国家新型城镇化综合试点、新型工业化专项改革，加快国资国企改革，不断增强区域发展活力。

“总书记要求‘围绕产业基础高级化、产业链现代化，发挥协同联动的整体优势，全面塑造创新驱动发展新优势’。”江苏省发展和改革委员会主任李侃桢说，江苏将积极探索与长江经济带沿线省市建立健全产学研有效衔接、跨区域通力合作的体制机制，立足长江经济带资源互补和优势对接，构建产业协同发展生态，特别是积极规划建设沿沪宁合产业创新带，打造自主可控、安全高效并为全国服务的产业创新带，探索有利于国内国际双循环相互促进的有效路径。

“总书记要求强化关键环节、关键领域、关键产品的保障能力。”浙江省农信联社党委书记、理事长王小龙说，今年以来浙江农信推进供应链金融综合服务平台建设，服务上下游供应链企业上千家，力促产业链供应链融资畅通。“下一步，浙江农信将加强金融创新，加大在支持产业链、供应链企业和科技型企业方面信贷投放力度，支持实体经济，助力长江经济带经济社会高质量发展、可持续发展。”

“‘要高度重视粮食安全问题’，我们要把总书记的要求落实到实际工作中。”安徽省怀宁县发改委主任汪胜兵表示，怀宁县重点扶持龙头企业，推进“中国好粮油”示范县建设，截至6月底已完成投资6070万元，建设优质粮食种植基地1.17万亩，订单农业基地10万亩；同时加强粮食安全保障调控和应急物流项目建设，提升粮食收储、物流、加工和应急配送能力。

保护传承弘扬长江文化

“习近平总书记指出，长江造就了从巴山蜀水到江南水乡的千年文脉，是中华民族的代表性符号和中华文明的标志性象征，是涵养社会主义核心价值观的重要源泉。要把长江文化保护好、传承好、弘扬好，延续历史文脉，坚定文化自信。”江苏省扬州市委书记夏心旻表示，扬州将进一步推动长江文化与运河文化交相辉映，采用“微改造”，下足“绣花”功夫，加快推动古城、古镇、古街的保护与复兴，充分挖掘弘扬优秀传统文化的现代价值，让黄金水道川流不息、千年文脉绵延不绝。

四川省剑阁县文旅体局局长王显锋介绍，近年来当地推动文旅融合，对古河道、古建筑实施保护性修复，当地的历史文化、山水文化在保护与传承中得到弘扬。“剑阁县已加入嘉陵江文化旅游产业联盟，下一步将加强合作，在保护、传承、弘扬长江文化方面形成合力。”

“南岸区历史悠久、人文厚重。我们将深入贯彻落实总书记推动优秀传统文化创造性转化、创新性发展的指示要求，建设好大河文明馆、长江文化书院、长江生态环境学院、‘巴渝乡村’乡愁体验园等。”重庆市南岸区委书记颜伟说。

安徽省安庆市迎江区委书记尹志军表示，总书记指出要将长江的历史文化、山水文化与城乡发展相融合，突出地方特色，更多采用“微改造”的“绣花”功夫，对历史文化街区进行修复。这更加坚定了我们做好长江文化保护传承弘扬工作的信心。2018年以来，迎江区对人民路历史文化街区实施整体保护性开发，要求从设计到施工都像“做针线活一样”精准，着力体现安庆特色、安庆传统和安庆记忆，让历史文脉绵延相传。

（本报记者田豆豆、孙秀艳、范昊天、吴君、杨文明、程焕、申智林、王浩、高云才、巨云鹏、戴林峰、谢卫群、蒋云龙、张文、何聪、姚雪青、方敏、徐靖）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 04 版）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)