高质量可持续，事关你我的幸福未来！

“使长江经济带成为我国生态优先绿色发展主战场、畅通国内国际双循环主动脉、引领经济高质量发展主力军。”近日，习近平总书记赴江苏考察调研并主持召开全面推动长江经济带发展座谈会，释放出推动高质量发展、加快构建新发展格局的强烈信号。

习近平总书记的重要讲话激励着各地干部群众坚定贯彻新发展理念，转变发展方式，走可持续发展之路。

提高生态“含金量”、发展“含绿量”

【总书记说】生态环境投入不是无谓投入、无效投入，而是关系经济社会高质量发展、可持续发展的基础性、战略性投入。

【群众感受】立冬时节，漫步在南太湖之滨的浙江湖州吴兴区织里镇义皋村，整洁的石板村道、洁净的河水，让人感觉闲适惬意。从2014年起，义皋村从“治水”入手，累计整治、修缮、贯通原有河道18.9公里。2016年11月，主要分布在湖州的太湖溇港入选世界灌溉工程遗产名录。义皋村将这一值得纪念的事件刻在村口的石碑上。

【落实举措】实现生态效益和经济社会效益相统一。

“发展第一步，就是把环境整治好。”义皋村党总支书记钟良说，水是太湖一带水乡村落的最大亮点，但也曾是环境治理的痛点。随着环境不断改善，义皋村文旅产业经营迅速增长，实现了“绿水青山”向“金山银山”的转化。

“站在新的历史起点上，湖州要牢记习近平总书记的嘱托，加快制造业绿色转型、服务业创新培育、现代农业高效提升，不断提高生态的‘含金量’和发展的‘含绿量’。”湖州市委书记马晓晖说。

会算“生态账”、吃上“生态饭”

【总书记说】长江经济带经济发展总体平稳、结构优化，人民生活水平显著提高，实现了在发展中保护、在保护中发展。

【群众感受】潺潺流水声声入耳，四周峰峦秀丽，一排排古香古色的山庄民宿掩映其中。在江西省九江市武宁县罗坪镇长水村，村里人会算“生态账”，靠着开民宿、发展生态农业，吃上了“生态饭”。

生态产品总价值是GDP的2.73倍、农民以绿水青山入股分红、一座山估值20亿元……在江西，好山好水开始“卖”出好价钱。

【落实举措】努力建设人与自然和谐共生的绿色发展示范带。

“原来只算经济账，现在要算生态账、社会账、长远账。”九江市沿江开放开发领导小组办公室主任吴斌说，这就是践行新发展理念的生动体现。

近年来，九江先后拒绝400多个对生态环境有负面影响的投资项目，对53个规模以上入河排污口监测全覆盖，对沿江1公里范围内的小化工企业分类实施“关停并转搬”；把沿江发展空间留给以临港经济、数字经济为龙头的新兴产业，逐步推动产业生态化。

发挥先富帮后富的作用

【总书记说】民营企业家富起来以后，要见贤思齐，增强家国情怀、担当社会责任，发挥先富帮后富的作用，积极参与和兴办社会公益事业。

【群众感受】整齐划一的村居，沿着一湾碧波荡漾、两岸色彩斑斓的山泉河依次排开。在游客的眼里，江苏省江阴市周庄镇山泉村是一个“流淌着幸福的花园式村庄”。然而，10多年前，有着7个自然村、1200多户人家、300多亩粮田和几十个印染厂的山泉村，曾经负债高达4700万元。“山泉村焕然一新的变化，得益于民营企业家的带动引领，先富带动后富。”山泉村党委副书记丁阳说。

【落实举措】增强家国情怀、担当社会责任。

江苏省南通市是一个民营经济大市，民营经济占全市经济总量70%、占税收80%、占就业90%。每年的5月23日，是南通的企业家日，每年评选出一名南通的优秀企业家，授予其“张謇杯”。

“希望更多‘张謇式’的民营企业家，按照总书记的要求，增强家国情怀、担当社会责任，为构建新发展格局、推动高质量发展作出更大贡献。”南通市工信局党组书记、局长曹海锋说，南通作为张謇的家乡，不光要发展经济、发展企业，还要培养出一批具有张謇精神的民营企业家。要在全社会兴起传承学习张謇精神的热潮，倡导企业家有社会责任感，有报国之心。

畅通国内大循环

【总书记说】要坚持全国一盘棋思想，在全国发展大局中明确自我发展定位，探索有利于推进畅通国内大循环的有效途径。

【群众感受】地处三峡库区腹地的重庆市涪陵区滨江公园，几年前还是一座大型货运码头。经过长江岸线码头环境整治，这个当地曾经最大的码头变成了滨江公园，还岸于民。

重庆市涪陵区港航管理局局长汪剑波介绍，当地大力开展沿江港口码头环境整治，共取缔关闭老旧码头、非法码头20多座，腾退岸线近3公里。同时，着力提高港口码头的单位岸线利用效率，从过去每米1千吨，优化整合后提高到每米1万多吨。

【落实举措】推动上中下游地区的互动协作。

重庆市规划和自然资源局总体规划处处长金伟说，长江经济带有着横跨东中西三大板块的区位优势，推进上中下游协同联动发展，要鼓励上下游产业转移与承接，做好对口帮扶与脱贫攻坚工作，缩小省际发展差距。对于重庆来说，要因地制宜发展多品种、小规模、高品质、价值高的现代山地特色高效农业，加大力度承接东部产业转移，转型升级传统制造产业。

（新华社北京11月16日电 执笔记者：赵文君，参与记者：魏一骏、陈毓珊、朱国亮、周凯、陶冶）

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 01 版）

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