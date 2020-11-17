坚决落实党中央关于长江经济带发展的决策部署

“要保持历史耐心和战略定力，一张蓝图绘到底，一茬接着一茬干，确保一江清水绵延后世、惠泽人民。”11月14日，习近平总书记主持召开全面推动长江经济带发展座谈会，充分肯定长江经济带在发展中保护、在保护中发展取得的成就，对推动长江经济带高质量发展作出重大部署、提出明确要求，为长江经济带在践行新发展理念、构建新发展格局、推动高质量发展中发挥重要作用指明了努力方向、提供了重要遵循。

长江通道是我国国土空间开发最重要的东西轴线，在区域发展总体格局中具有重要战略地位。党的十九届五中全会建议明确要求，推进京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角一体化发展，打造创新平台和新增长极。“十四五”时期我国将进入新发展阶段，贯彻新发展理念，构建新发展格局，长江经济带重任在肩，大有可为。各级党委和政府领导同志特别是党政一把手要坚决落实习近平总书记重要讲话精神和党中央关于长江经济带发展的决策部署，坚定信心，勇于担当，抓铁有痕，踏石留印，奋力推动长江经济带高质量发展，谱写生态优先绿色发展新篇章，打造区域协调发展新样板，构筑高水平对外开放新高地，塑造创新驱动发展新优势，绘就山水人城和谐相融新画卷。

长江拥有独特的生态系统，是我国重要的生态宝库，长江经济带要成为我国生态优先绿色发展主战场。“要加强生态环境系统保护修复”，习近平总书记强调要从生态系统整体性和流域系统性出发，追根溯源、系统治疗，从源头上系统开展生态环境修复和保护。让长江早日重现“一江碧水向东流”的胜景，给子孙后代留下一条清洁美丽的万里长江，就要强化山水林田湖草等各种生态要素的协同治理，加强综合治理系统性和整体性，努力建设人与自然和谐共生的绿色发展示范带，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，持续开展生态修复和环境污染治理工程，加快建立生态产品价值实现机制，建设安澜长江。

党中央作出加快形成新发展格局的重大决策，长江经济带要在构建新发展格局中发挥重要作用，成为畅通国内国际双循环主动脉。要坚持全国一盘棋思想，在全国发展大局中明确自我发展定位，探索有利于推进畅通国内大循环的有效途径，把需求牵引和供给创造有机结合起来，构建统一开放有序的运输市场，推进上中下游协同联动发展。要统筹沿海沿江沿边和内陆开放，加快培育更多内陆开放高地，实现高质量引进来和高水平走出去，加快推进规则标准等制度型开放，建设更高水平开放型经济新体制，推动长江经济带发展和共建“一带一路”的融合。沿江省市要在国内国际双循环相互促进的新发展格局中找准各自定位，主动向全球开放市场。

推动高质量发展是遵循经济发展规律、保持经济持续健康发展的必然要求，长江经济带要成为引领经济高质量发展主力军。要勇于创新，坚持把经济发展的着力点放在实体经济上，围绕产业基础高级化、产业链现代化，发挥协同联动的整体优势，全面塑造创新驱动发展新优势，建立促进产学研有效衔接、跨区域通力合作的体制机制，推动科技创新中心和综合性国家实验室建设，强化企业创新主体地位，激发各类主体活力。要推进以人为核心的新型城镇化，提升人民生活品质，提高人民收入水平，加大就业、教育、社保、医疗投入力度。长江造就了从巴山蜀水到江南水乡的千年文脉，要把长江文化保护好、传承好、弘扬好，保护好长江文物和文化遗产，促进长江的历史文化、山水文化与城乡发展相融合。

“共抓大保护、不搞大开发。”咬定目标、苦干实干、久久为功，我们就一定能实现“人民保护长江、长江造福人民”的良性循环，让母亲河永葆生机活力，成为中华民族生生不息、永续发展的重要支撑。

《 人民日报 》（ 2020年11月17日 01 版）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)