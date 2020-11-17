这篇大文章，越写越精彩

近日，习近平总书记赴江苏考察调研，一个“水”字贯穿考察行程，释放出坚决贯彻新发展理念、转变发展方式的强烈信号。

习近平总书记的重要讲话激励着各地干部群众加强生态文明建设的决心和信心，从做好“水”这篇大文章入手，把保护生态环境摆在更加突出的位置，推动经济社会高质量发展、可持续发展。

话长江之水

【总书记说】走出一条生态优先、绿色发展的新路子，为长江经济带高质量发展、可持续发展提供有力支撑。

【群众感受】“我23岁嫁过来，就住在江边。后来，江边的码头、工厂多起来，家附近就有硫磺码头、水泥厂、油厂等，衣服头天晚上洗好晾好，第二天就变黄变灰了。”今年75岁的江苏省南通市崇川区狼山镇街道临江社区居民赵荣娟说。

南通市区南部的黄泥山、马鞍山等五山临江而立，曾经危化品码头、散货码头、集装箱码头等星罗棋布，带来污水、扬尘等一系列环境污染问题。

保护修复五山及沿江地区生态，成为当地百姓的共同呼声。

2016年，当地开始整治沿江地区生态环境。“码头搬走了，工厂关闭了，种上了树，江边变成了公园。”赵荣娟说，“每天早上我和老伴沿着江边散步，满眼是绿色，空气好得不得了。江边鸟也多了，曾经消失的江豚现在时常能看到。”

【落实举措】长江大保护是近年来沿江省市生态环境治理的突出任务。

近年来，南通市开展五山及沿江地区生态修复保护，全力清除入江污染。南通市委书记徐惠民表示，我们一定要牢记总书记嘱托，继续做好长江水域退捕工作，更好保护长江生态环境，同时积极融入长三角一体化建设，以生态环境的改善推动经济社会高质量发展。

话城市之水

【总书记说】建设人与自然和谐共生的现代化，必须把保护城市生态环境摆在更加突出的位置，科学合理规划城市的生产空间、生活空间、生态空间，处理好城市生产生活和生态环境保护的关系，既提高经济发展质量，又提高人民生活品质。

【群众感受】和伙伴们一起划着皮划艇，巡护船房河，在入滇河口赏夕阳西下，这是昆明“市民河长”陈嘉佳每个月最期待的美好时光。

“小时候，父亲经常带我去滇池游泳。但后来滇池以及上游河流污染越来越严重。”他说。

让陈嘉佳欣慰的是，经过多年治理，滇池水质明显改善，2019年全湖水质为Ⅳ类，这是滇池水质连续第二年达到同等水平。

作为滇池主要入湖河流之一，陈嘉佳巡护的船房河如今两岸绿柳成荫，河水清可见底，成了昆明城内最美的河流之一。

【落实举措】水，是一座城市的灵魂。水环境治理得好不好，直接关系着群众的获得感和幸福感。

昆明市滇池管理局副局长吴朝阳说：“‘量水发展、以水定城’，昆明市提出把水资源、水生态、水环境的承受力作为经济社会发展的刚性约束。要落实总书记关于‘建设人与自然和谐共生的现代化’的要求，让更多市民可以在河边跑步，在河里划皮划艇。”

话运河之水

【总书记说】希望大家共同保护好大运河，使运河永远造福人民。

【群众感受】扬州是中国古运河原点城市，也是长江经济带和大运河文化带交汇点城市。

扬州市九龙花园社区居委会主任颜扣华家住在运河三湾生态文化公园附近。

“我亲身感受到这里的变化。”颜扣华说，过去这里的河水是黑的，居民的生活垃圾都倒在河边，附近还有一些小企业，环境很差。

2013年开始，政府着手整治大运河沿线环境。“现在空气清新，水也很干净，环境好了！”她说，“对于我们喜欢锻炼的人来说，家门口就有了自己的公园，很有幸福感。”

【落实举措】扬州依水而建、缘水而兴、因水而美。江苏省扬州市蜀冈—瘦西湖风景名胜区党工委书记汤卫华说，我们要按照总书记要求，今后一定要注重以生态文明建设作为优先考虑，做好文化保护传承和利用，让市民更加了解、喜欢大运河文化遗产。同时，借助生态环境优势，进一步实现产业转型升级，大力发展休闲旅游和现代工业。

话北调之水

【总书记说】党和国家实施南水北调工程建设，就是要对水资源进行科学调剂，促进南北方均衡发展、可持续发展。

【群众感受】“家里现在吃的自来水就是长江水，直接烧开泡的茶水又香又甜，没有原来的咸涩味了！”河北省邯郸市魏县石辛寨村村民马兵堂谈起南水北调中线工程对自己生活的影响赞不绝口。

河北供水有限责任公司邯郸管理处郭河管理所所长杨波说，南水北调中线干线及配套工程的通水，让优质甘甜的长江水流入寻常百姓家。到2019年底，当地一百多万农村居民彻底摆脱了高氟水、苦咸水的困扰。

他说，“南水”虽好，用起来也要“精打细算”，节约使用。邯郸通过蓄存、置换、回补等多种方式，数次对滏阳河和生态水网进行补水。河水重现鸭嬉鱼翔、水清岸绿景美的喜人景象。

【落实举措】一泓清水，来之不易。

湖北省十堰市委常委、常务副市长刘荣山说，作为南水北调中线工程丹江口水库大坝所在地和核心水源区，我们要牢记总书记的殷殷嘱托，坚持调水、节水两手都要硬，加强水资源监管，同时要强化水环境治理，推进水生态修复，确保一库清水永续北送。

（新华社北京11月15日电 执笔记者：高敬，参与记者：朱国亮、邱冰清、郭雅茹、庞明广、李伟）

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 02 版）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)