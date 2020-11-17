发改委：10月全国规模以上工业发电量同比增长4.6%

人民网北京11月17日电（许维娜）17日上午，国家发展改革委举行11月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮表示，1—10月，发电量同比增长1.4%，增速持续回升。1—10月，全社会用电量同比增长1.8%。

从发电量看，10月份，全国规模以上工业发电量同比增长4.6%。其中，水电、风电、太阳能发电同比分别增长25.4%、14.7%、8.1%，火电、核电发电同比分别下降1.5%、0.3%。1—10月，发电量同比增长1.4%，增速持续回升。

从用电量看，10月份，全国全社会用电量同比增长6.6%，其中，一产、二产、三产和居民生活用电量同比分别增长10.9%、7.7%、3.9%和4%。分地区看，全国29个省（区、市）用电正增长。

从货运量看，10月份，全社会货运量同比增长7.2%，增速较上月加快1.6个百分点，连续6个月正增长。

在重大项目审批情况方面，今年10月，国家发展改革委共审批核准固定资产投资项目4个，总投资106亿元，主要集中在交通、能源等领域。

在价格运行情况方面，从居民消费价格看，10月份，CPI同比上涨0.5%，涨幅较上月收窄1.2个百分点；CPI环比下跌0.3%，其中食品价格是主要影响因素。受生猪产能持续回升、猪肉供给明显好转影响，10月份猪肉价格出现了自2019年3月份以来的首次同比下降。

孟玮表示，随着前期强降雨和汛情等极端天气影响消失，鲜菜价格出现了近5个月以来的首次环比下降。汽油、柴油价格环比也分别下降2.3%和2.6%。10月份核心CPI同比上涨0.5%，与上月持平；环比上涨0.1%，为连续三个月环比上升，一定程度上表明居民消费需求正在稳步恢复。

从生产者价格看，10月份，PPI同比下降2.1%，环比持平。其中，煤炭开采和洗选业、化学原料和化学制品制造业出厂价格环比分别上涨2.1%和1.1%，石油和天然气开采业、石油煤炭及其他燃料加工业出厂价格分别下降4.9%和1.6%，其他行业出厂价格涨跌幅较小。

此外，近日，国家发展改革委、交通运输部联合印发《关于做好2020年国家物流枢纽建设工作的通知》。共有22个物流枢纽入选2020年国家物流枢纽建设名单，其中东部地区7个、中部地区4个、西部地区9个、东北地区2个，覆盖了《国家物流枢纽布局和建设规划》确定的6种国家物流枢纽类型，为加快构建“通道+枢纽+网络”的现代物流运作体系，促进形成以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了有力支撑。

《通知》强调，相关国家物流枢纽要围绕推动形成新发展格局，支撑“一带一路”建设和京津冀协同发展、长江经济带发展、粤港澳大湾区建设、长三角区域一体化发展、西部陆海新通道等重大战略实施，对内系统整合区域内分散的物流资源，提高区域内、跨区域物流活动规模化组织能力和效率，支撑带动上下游产业集聚发展，推动形成国内统一大市场；对外衔接主要国际物流通道和干线运力，加强与全球重要物流枢纽、能源与原材料产地、制造业基地、贸易中心等的密切联系，为推动构建现代流通体系，保持产业链供应链稳定，促进经济高质量发展提供战略支撑。

孟玮表示，下一步，国家发展改革委将会同有关部门加强对国家物流枢纽运行的动态监测，并进行评估考核。

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