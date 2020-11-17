发改委：今年供暖季天然气资源较充足 供应有保障

人民网北京11月17日电（许维娜）国家发改委今日举行11月份例行新闻发布会。国家发展改革委新闻发言人孟玮17日在例行新闻发布会上表示，今年供暖季初期，不少北方地区提前启动供暖，带动天然气消费出现较快增长。11月1日至11日，全国天然气日均供应8.6亿立方米，同比增长14.6%；发电供暖用煤需求也比较旺盛。
“国家发展改革委积极协调主要保供企业灵活采取增产增供措施，加强资源统筹平衡，入冬以来保供形势总体平稳有序，用气用煤需求得到较好保障。”孟玮强调，总的看，今年供暖季天然气资源是比较充足的，供应是有保障的。
孟玮透露，为做好今年采暖季能源保供工作，从11月1日起，国家发展改革委会同各地区、有关部门和主要保供企业，启动了冬季保供日调度机制，针对今冬以来供需形势变化，进一步加强协调、突出重点，扎实做好保供工作。
一方面，进一步保障北方地区取暖用气的需要。通过协调国内气田安全高负荷生产，有序采购进口资源，优化储气动用安排，组织“南气北上”，多措并举增加北方地区冬季资源供应。特别是今年供暖季期间，可动用的储气量比去年增加约50亿立方米，在高峰期可以更好地发挥调峰保供作用。
另一方面，重点做好东北地区取暖用煤的供应保障。在供暖季开始前，国家发展改革委组织有关方面采取措施，提前落实供暖煤源。自10月20日开始供暖以来运行平稳，重点电厂存煤保持在20天以上水平。下一步，将继续推动国内煤炭企业增产增供，指导督促东北三省多渠道加大煤炭采购力度，加强铁路和港口运力保障，调节电力外送，将电厂存煤保持在合理水平，确保东北地区取暖用煤需要。
孟玮表示，国家发展改革委始终坚持把安全作为保供的前提。近期国家发展改革委会同有关部门督促各地和主要保供企业，开展冬季保供安全隐患排查整改，及时消除潜在的风险隐患。针对可能出现的持续大范围极寒天气等不确定性因素影响，细化完善应急保供预案，必要时将有序采取需求侧管理措施，切实兜住保障居民生活和取暖用煤用气的底线，保障人民群众安全温暖过冬。
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