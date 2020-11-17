ABB举办2020电气创新周：积极拥抱数字化变革新机会

11月16日，ABB电气创新周于厦门正式举行，本次活动的主题为“畅想数字创新，共书电气未来”。创新周期间，ABB通过实物展览的方式，全方位展现其最前沿的技术成果，聚焦智慧能源、智慧电力、智慧建筑、可持续交通等话题，300余名客户、行业领袖与生态合作伙伴与线上观众探讨各行业数字化转型之路以及新基建下的机遇和挑战。

ABB集团电气事业部全球总裁梅塔表示，“我们一直秉承为客户创造价值、缔造成功的理念，帮助客户打破技术边界以实现更好的绩效表现，开发市场领先的创新技术和数字化解决方案，降低成本，提高生产力和生产效率。无论是在家、城市、工业、交通还是基础设施领域，ABB都致力于打造安全、智慧和可持续的电气化未来。”

ABB中国电气事业部负责人赵永占表示， ABB正在用开放的姿态，积极拥抱全球数字化变革的新机会，特别是在新基建和经济双轮驱动发展模式下带来的数字化业务新机遇。通过全球创新资源共享，ABB致力于用创新技术推动行业数字化转型，促进数字技术与产业场景深度融合，携手合作伙伴为中国用户提供更智能、一站式、全周期的数字化服务，扩大行业生态圈。

据悉，创新周期间发布的创新产品主要包括PrimeGear? ZX0中压开关柜、NeoGear?低压开关柜、SoliMold中压电缆附件、“必斐享”客控系统、Terra系列60kW-120kW直流充电桩以及PCS100电压调节器等。(牛广文)

(责编：毕磊、夏晓伦)