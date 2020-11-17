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日日顺物流创客训练营：20所高校41个创业方案大PK

2020年11月17日17:17  来源：人民网-财经频道
 

　　11月15日，“燃速青春”2020第五届日日顺物流创客训练营“B轮创”创客亮剑环节在青岛正式落幕。在连续两天的时间里，20所知名高校、200多名大学生创客，带来41个创业项目进行路演比拼。

　　据悉，经过近半年的课题研究、课题选定、方案起草、设计修改、资源互动等，本届“B轮创”路演成果颇丰。最终有41个方案、共200多名大学生创客入围了“B轮创”创客亮剑环节，一大批具有丰富经验的业内资深专家跟进全程进行项目评估、实时指导。

　　在路演现场，可以发现创客们“抓智慧、破圈层”的新时代创新逻辑。例如来自华东交通大学的“元气满满战队”设计了《基于视觉技术解决倒放场景中的识别问题》项目。据队长介绍，他们的方案识别准确率达到100%，而且普适性高、成本控制优势明显，解决了角度和堆垛方式的多样化带来的问题。而北京交通大学“物流创客战队”的《健身场景体验方案设计》项目，则将物联网技术融入健身场景，打造科学健身APP、场景化无人健身中心等，意欲掀起全民健身的热潮。

　　值得注意的是，今年大学生创客聚焦于“场景物流”、“智慧物流”、“深度供应链”、“仓配资源及信息化”4大课题方向，也反映出大学生创客们在行业转型期对未来发展趋势的预判。据悉，本次方案路演中的优秀创业项目将于11月底的日日顺物流创客训练营“C轮训”环节公布，优秀成果也将继续迭代、孵化、落地。

　　历经五年的持续迭代，日日顺物流创客训练营的创客孵化已愈发成熟。目前已经覆盖了全国高校500多所，深度校企合作超35家，累计输出创业课题216项，孵化创业项目101个，申请国家专利40项，落地应用项目15个，吸引一批大学生转化为创客。（牛广文）

(责编：毕磊、夏晓伦)
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