原标题：“万物皆内容”打开内容科技广阔空间

在全媒体时代，技术创新正在成为媒体融合发展的驱动力。人工智能、大数据、云计算等新技术，逐渐被嵌入到传统媒体的新闻采集、生产、分发、接收、反馈等业务流程。从智能创作、智能审核、智能编目，到基于大数据、云服务的协作共享，再到实现物理资产到数字化内容的转化……内容科技的应用场景，在传媒产业中纷纷落地、开花结果。

科技改写内容生态

随着互联网、人工智能等技术的进步，在现阶段的融媒建设中，媒资管理已经成为平台建设不可或缺的重要组成部分。内容与科技的融合，不仅能为内容生产、分发等流程提升效率、降低成本，也为媒资管理、数据分析提供了支撑。

“在新闻策、采、编、发过程中，内容科技结合具体的业务场景应用正在不断落地、转化。”在第二届中国内容科技创业大赛期间，参赛企业钛氪科技CEO随礼在接受人民网记者专访时表示，通过对人工智能、大数据、云计算等技术对传统媒资系统进行智能化升级，能够在扩大内容素材读取、识别量的前提下，对内容信息进行智能化辅助生成、全程审核。

在内容生产、传播的过程中，基于人工智能的媒资系统能够对文字、图片、音视频媒体资料等进行智能编目、智能创作；基于云服务，能够实现内容的互通共享、协同作业，一键分享到PC、手机等终端，进行浏览、审核、批注；基于大数据技术，实现了从“人找信息”到“信息找人”的转变……

随礼认为，基于内容科技的智能媒资系统正在打通媒体内容生产的各个流程，通过多终端、多形态内容采集，从移动采编、媒资管理到在线视频快编、直播剪辑进行生产流程再造，在提高工作效率的同时，也能减少内容生产过程中的一些潜藏风险。

内容是科技应用的载体

“万物皆可内容化。”

在随礼看来，能够依靠科技手段物理介质的信息进行结构化的，都可以通过技术加人工的手段转化为内容，这就是一个数字化的过程。

比如一张黑胶唱片，通过科技的手段，黑胶唱片可以进行数字化翻录，这使得存储着珍稀音像的实体唱片变成了数据资产，更加便于携带、传播，就能让更多人看到、听到。这种采用科技手段将黑胶唱片智能化、互联网化的过程通过传播的方式扩大了唱片本身的价值。也使得科技在内容方面的发挥空间和市场前景充满无限的想像。

“对于内容科技产业来说，依然秉持着‘内容为王’的理念。内容是科技应用和成果转化的载体，没有内容，科技也就没有用武之地。”随礼认为，内容科技的发展必然要经历一个从不成熟到成熟的过程。科技要以围绕业务场景、解决业务问题为根本出发点来赋能内容产业，通过实际的应用场景去不断打磨和优化，用技术的创新去解决实际问题。

例如“信息茧房”现象，基于大数据的算法推荐虽然提高了内容推送的精准度和兴趣的匹配度，同时，也容易将读者困在同质化内容中，降低了信息传播的效率。“从技术的角度来说，解决科技创新过程中的这些‘副作用’，需要结合实际应用场景，开发出新的技术手段或业务策略来加以抗衡。”随礼说。

资本与技术驱动内容科技创新

从全球范围看，媒体智能化进入快速发展的阶段，在“资本+技术”推动下，越来愈多的创业者涌入这一赛道，推动着内容科技产业创新发展。

“未来，诸如旅游、文化等传统行业有大量珍贵的内容资料，需要进行数字化。一旦数字化之后，这些内容就可以智能化、互联化、平台化，整个内容科技的市场一下就打开了。”随礼表示，内容科技产业存在着广阔的市场前景，对于创业者来说也意味着挑战和机遇。

在他看来，内容科技行业还存在着技术和应用场景之间断层，要有技术人才和机制去打通这个环节，把新技术真正应用到场景中去。同时，随着内容科技的应用场景越来越广，需要大量的样本数据为支撑，耗费大量的时间和成本。

随礼认为，解决这些问题，首先需要依靠一支懂内容又懂互联网的技术团队，“目前我们有100多名员工，接近80%都是产品和技术研发人员，主攻方向是新闻大数据、智能创作等产品。”同时，资本的加持也推动着内容科技行业的快速发展。对于创业者来说，能够得到资本市场的支持，将会在发展速度、企业规模、人才储备、技术创新能力等方面得到很大提升。而企业所处行业的市场空间和成熟的商业模式，则是吸引资本方的关键。

谈到本届中国内容科技创业大赛，随礼表示：“比赛为内容科技行业搭建了交流和竞技的平台，凝聚了整个行业最新的发展成果，指引创业者明确发展方向。”

(责编：孙阳、杨曦)