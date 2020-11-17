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5G应用场景加速推进，云网安全防控能力如何提升？

2020年11月17日16:57  来源：中国新闻网
 

　　随着行业应用不断拓展、产业协同加速推进，正式商用一年的5G，正改变着人们的生产生活，无数个数字化的场景正围绕5G形成，这在2020年，特别是经历“数字抗疫”后变得尤为明显，而5G时代亦面临着数字威胁与挑战，如何提升云网安全防控能力成为关键。

　　近日，由亚信安全主办的“安全世界5正当时”2020第五空间战略发展高峰论坛在京举行，来自政府、运营商、金融和能源等关键信息基础设施行业的负责人出席论坛，并结合当前新基建背景下的网络安全产业发展趋势展开热议。同时，亚信安全也重磅发布了“安全智能框架”，以全新的安全架构，为客户提供应对5G云网时代的整体安全防控能力以及智能的安全防护能力。

　　5G网络是为了感知世界而设计，是有视觉、嗅觉和听觉的生命体，可以感知自然，感知一切。5G也是一切商业的前提，能够以各种非接触的方式感知商业状态，带来无所不在的数据。当世界被感知后，数据将成为新世界的海洋，风险的暗流在深处涌动。

　　亚信联合创始人、宽带资本董事长田溯宁说，5G带来的滚滚数据洪流，正在汇聚为数据的海洋，我们要探索、征服它，开始一个新的“地理”大发现的时代。

　　针对5G时代的到来，田溯宁谈到，5G的云网安全，需具备三个网络安全能力：阻断能力、控制能力、免疫能力，才能征服数据的海洋，到达智能世界的彼岸。

　　安全的发展随着时代的更迭而演进，“电力开关”的阻断能力赋予人类安全驾驭电流的能力，掀起了第二次工业化高潮。“刹车控制器”的控制能力赋予人类安全操纵现代化交通工具的能力，提高了生产效率。人类文明的生生不息，是因为人类免疫系统赋予人类健康的能力。

　　田溯宁认为，在云网时代，在5G带来的数据海洋中，只有具备阻断、控制以及免疫的三大核心能力，人们才能征服数据的海洋，到达数字时代“新大陆”。

　　重视5G安全、提升防护水平刻不容缓，可以说没有5G的安全，就没有产业的安全。中国移动信安中心副总经理袁捷说：”中国移动立足运营商‘网络+安全’的优势和特性，总结了以‘安全网络’为核心理念的5G安全体系，具有安全与网络共生、安全贯穿全程全网的特点，可解决网络安全‘可控、可达、可知’三重防护难题。中国移动将在5G安全基准规范、5G安全防护能力、5G安全创新应用等方面继续发力，与合作伙伴一起共建5G安全的繁荣生态，共创数字经济的美好未来。”

　　中国光大银行信息科技部总经理史晨阳直言，数据深深地改变了商业银行经营服务的理念，其不仅让我们获得了预测未来的能力，还让我们得以提升信用、增进对于客户的了解。

　　而随着银行开放化、线上化、场景化的进一步深入，银行承受着资产暴露面扩展、系统漏洞增多、数据黑色产业链等带来的巨大挑战。在此背景下，光大银行将积极参与到安全金融生态之中，提升网络安全防护能力和意识，与合作伙伴携手共筑开放共赢的金融生态，共同打造稳定的金融环境。

　　“电力是国家最为重要的关键信息基础设施，要做好在极端情况下应对网络战的准备。”国家电网互联网部副主任樊涛表示，国家电网正在切实落实国家在网络安全方面的相关要求，制定网络安全规划，并不断加强各方协同、提升实战能力，完善全场景网络安全防护体系，强化核心技术、核心产品、核心代码等方面的自主可控、构建安全防线。

　　VMware中国区总经理王冰峰表示，网络安全就像是矛与盾的对抗，由于有人的参与，所以对抗绝对是永无止境的。在新的安全形势下，单一的防护手段已经失效了，我们需要统一协同的防护手段，构建安全联邦或者统一安全，这也要求从企业、行业协会，乃至国家的层面来实现各个安全技术之间的协同，形成以情报为驱动的防御网络。此外，还需引进人工智能、机器学习、大数据等技术，以此真正了解威胁的真实面目以及其意图，并进行针对性防护。(夏宾)

(责编：孙阳、杨曦)
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