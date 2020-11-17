极米科技科创板IPO已提交注册

北京商报讯（记者 石飞月）11月15日，根据上海交易所披露的信息，成都极米科技股份有限公司(以下简称“极米科技”)科创板IPO已提交注册，中国国际金融股份为其保荐机构。
根据招股书，极米科技公开发行股票不超过1250万股，拟募资12亿元。 募集资金用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目、光机研发中心建设项目、企业信息化系统建设项目、补充流动资金。
解读RCEP：全球体量最大自贸区将为东亚和世界经济增长注入强劲动力 人民网北京11月15日电 （栗翘楚）2020年11月15日，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）正式签署，标志着当前世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易区正式启航。 RCEP协定有哪些内容，RCEP协定签署对我国有何重要…【详细】
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国家统计局：四季度经济增长或进一步加快 人民网北京10月16日电 （杨曦）今年前三季度，中国经济累计增速年内首次转正。国家统计局今日公布的多项10月份宏观经济数据显示，国民经济继续延续了稳定恢复的态势。 国家统计局新闻发言人付凌晖表示，当前我国经济的增长面在拓展，恢复过程中的…【详细】