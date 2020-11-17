原标题：极米科技科创板IPO已提交注册

北京商报讯（记者 石飞月）11月15日，根据上海交易所披露的信息，成都极米科技股份有限公司(以下简称“极米科技”)科创板IPO已提交注册，中国国际金融股份为其保荐机构。

根据招股书，极米科技公开发行股票不超过1250万股，拟募资12亿元。 募集资金用于智能投影与激光电视系列产品研发升级及产业化项目、光机研发中心建设项目、企业信息化系统建设项目、补充流动资金。

(责编：毕磊、夏晓伦)