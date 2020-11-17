联想刘军：服务业务今年将实现10亿美金营收目标

11月14日，在“联想智慧中国行海南峰会”上，联想集团执行副总裁兼中国区总裁刘军表示，在2017年，联想就开始将自身的智能化转型成果用于服务其他行业了。“我们在三年前就已经把服务业务成立为一个单独的业务部门，今年我们服务业务的目标是10亿美金，现在时间过半，收入已超过一半了，今年可以达成这个目标”
据介绍，目前联想智能化服务比较聚焦智慧城市、智慧教育、智能制造、智慧农业、智慧能源和智慧商务6大行业。在采访中他以“文昌智城”“厦门智慧政务”为例，着重介绍了联想在智慧城市领域的布局思路和经验。刘军也谈及了联想在海南的发展布局。他表示，联想的业务在海南开展得非常好。PC领域，联想在海南市场份额超过平均市场份额，在2B领域市场份额高达67%，海南大概每3台电脑就有2台是联想的。
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