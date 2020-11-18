原标题：福建泉州：不动产抵押登记“不见面审批”1日内办结

人民网泉州11月18日电（刘燕婷）“实在太方便了！”不到十分钟，市民杨女士在福建泉州市区丰泽街一家银行就办理好了不动产抵押权预告登记业务，引得她不禁感慨。这是泉州市不动产登记中心推行的抵押登记直连系统。通过直连系统，以往需要银行、不动产登记中心两边跑的业务，现在只需要跑一趟银行就可以了；更重要的是，办理时间大大缩短，从原来的5个工作日缩短到1个工作日办结。

按照传统模式，市民或企业办理不动产抵押登记，需要先到银行提交贷款申请，申请成功后，再携带材料到不动产登记中心现场申请办理不动产抵押登记。之后，等不动产登记中心内部程序完成后，银行再次到不动产登记中心缴交抵押登记费用并领取《不动产登记证明》。整个过程，企业或市民不仅要银行、不动产登记中心两边跑，还要多趟跑。

据介绍，抵押登记直连系统启动后，银行有系统直接和不动产登记中心的系统对接，银行将贷款证明扫描件上传到不动产登记中心的系统，不动产登记中心后台审核后直接推送回银行，银行即可直接打印《不动产登记证明》。整个过程中，银行、企业或市民均实现“一趟都不用跑”。

“这种‘不见面审批’的形式，全程在网上办理，实现了业务1日办结，大大提高了登记效率，极大地方便、服务了群众！”泉州市不动产登记中心相关负责人表示。

据统计，截至5月底，泉州中心市区推行抵押登记直连系统的金融机构26家，设立便民服务网点330个，累计通过抵押登记直连系统办理各类抵押登记业务14289宗，占全部抵押登记业务的92.14%，通过抵押登记直连系统办理的抵押登记业务均在1个工作日内办结。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)