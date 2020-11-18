泉州市民政局：用才育才聚才 发挥高层次人才示范引领作用

日前，泉州市民政局以泉州市社会工作人才书苑为平台，依托泉州市海西社工事业发展中心，举办泉州市2020年全国高级社会工作师考试考前冲刺公益培训班。
此次培训班，由全国青少年事务社工榜样、福建省优秀社会工作专业人才、泉州市第三层次人才、泉州市海西社工事业发展中心联合创始人郭艳主讲。培训课上，郭艳倾囊相授，从高级社工师考试大纲入手，向考生分享考试的重点以及考试技巧，讲解期间辅以真题、模拟题练习，点面结合、深入浅出帮助考生梳理考点难点，以较短时间掌握大纲知识。
泉州市民政局重视高层次人才的示范引领作用，发挥泉州市社会工作人才书苑引才、聚才、用才、育才的独特优势，坚持以用为本，强化需求导向，厚植人才，为泉州推进基层社会治理现代化提供人才支撑。
为加强人才引聚服务末端落实，市民政局通过发挥泉州市社会工作人才书苑引才聚才用才育才的纽带作用，促进高层次人才的交流与合作，发挥示范引领作用，为行业发展注入内生力量，逐步形成“一名高层次人才，激活一个团队，带动一个行业发展壮大”的聚集效应，全面提高泉州社会工作专业人才的理论、管理、实务能力水平，培育更多的本土化社会工作专业优秀人才。（刘燕婷 康桂兰）
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