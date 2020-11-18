原标题：出政策、给资金 福建泉州加快推进145个村庄规划编制

人民网泉州11月18日电（刘燕婷）村庄越来越干净整洁，生态环境得到保护，人居环境得到改善，传统村落的特色越发凸显。如果走进福建泉州的乡村，不难发现，越来越多的村庄正在“重生”，一幅幅“望得见山、看得见水、记得住乡愁”的闽南原乡卷轴正在泉州大地上缓缓展开……

今年以来，泉州市自然资源和规划局强化组织、资金、技术、人员“四位一体”保障，加快推进145个村庄规划试点示范村的规划编制工作，取得积极进展。目前，145个村庄规划试点村中，已完成村庄规划批复的9个，已完成方案编制、正在报批的7个，正在推进村庄规划编制工作的121个，位于中心镇区内按规定可不单独编制村庄规划的5个。

出台指引 村庄分类发展

据悉，为加强对村庄规划编制工作的技术指导，该局出台了《泉州市村庄分类指引（试行）》《泉州市村庄规划编制技术导则》，为县域村庄分类工作提供指导。在尊重民意的基础上，根据不同村庄的人口变化、区位条件、现状基础和发展趋势等对现有行政村进行划分，将全市村庄划分为集聚提升中心、转型融合城郊、保护开发特色、搬迁撤并衰退和待定类（看不准的村庄）等五大类型，并对每一类型的村庄都提出相应的发展指引。今年10月底前，各县（市、区）基本完成村庄分类工作。

同时，在泉州市城市规划设计研究院设立乡村中心，承担课题研究、技术指导和技术服务等工作，通过加强村庄规划技术人才的储备和培养，为村庄规划编制工作提供技术支持。

资金扶持 150万元补助村庄规划项目

为加强村庄规划编制工作，泉州市自然资源和规划局加大资金扶持力度，专门下达市级村庄规划扶持资金150万元，补助村庄规划项目共计30个，切实减轻基层经济负担，促进村庄规划编制工作有序推进，引导农村有效改善人居环境。

为了确保村庄规划编制工作有序开展，加强对村庄规划编制工作的组织领导，该局专门成立了以局主要领导为组长的村庄规划编制工作领导小组，负责统筹协调全市村庄规划编制工作，研究解决村庄规划编制过程中遇到的重大问题。相关县（市、区）也均按要求成立了乡村规划编制委员会，指派专人负责跟踪、督促、指导所辖区域内的村庄规划编制工作。

此外，泉州市自然资源和规划局建立了村庄规划编制月报制度，借助福建省国土空间基础信息平台，对设计单位驻村情况及规划编制成果进行监督、审查，实时跟踪掌握全市村庄规划编制进展情况，对村庄规划编制过程中出现的问题，及时督促县（市、区）自然资源部门整改，确保年底前保质保量完成试点村庄规划编制任务。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)