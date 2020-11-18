福建泉州“蓝色海湾” 获中央补助资金9660万元

人民网泉州11月18日电（刘燕婷）近日，福建泉州市申报的泉州“蓝色海湾”（泉州湾海域）综合整治行动项目顺利通过财政部、自然资源部组织的入库审查，列为2020年度中央支持海洋生态修复项目，并获得2020年项目补助资金9660万元，为历年来泉州市获国家批准最大规模的海洋生态修复保护项目。
据悉，此次申报的泉州湾海域综合整治行动项目位于泉州湾海域晋江段。在历史上这里是特色产品“陈埭蛏”的传统养殖基地，上世纪80年代引种互花米草后滩涂被其侵占，挤占红树林和陈埭蛏的生存空间，鸟类也失去栖息和觅食基地。目前部分海岸防护带脆弱，护岸硬质化，影响海岸防护能力与生态功能。
据泉州市资源规划局有关负责人介绍，泉州湾海域综合整治行动项目主要建设内容包括互花米草整治5026亩、红树林生态修复2912亩、鸟类栖息地营造374亩、海岸生态化改造6.2公里等，实施时间40个月，届时将恢复滨海湿地生态功能，保护海洋生物多样性，提高海岸防护能力，促进区域经济发展。
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