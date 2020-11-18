京东方陈炎顺：将打造融合应用场景的生态价值链

11月18日，京东方全球创新伙伴大会·2020（BOE IPC·2020）在京东方技术创新中心开幕。BOE（京东方）董事长陈炎顺指出，端口器件是物联时代数据产生和呈现的核心载体，而智慧物联联通数据、构建平台，打造融合应用场景的生态价值链。BOE（京东方）多年来发展探索的，正是如何在端口器件领域让数据“易于产生 更好地呈现”；在智慧物联领域实现软硬融合、系统整合，与伙伴们共建生态，让数据创造价值。

陈炎顺表示 ，BOE（京东方）持续将显示产业资源和专业能力与物联网产业深度融合，打造软硬融合、系统整合的产品和解决方案，赋能物联网千千万万细分应用场景。

在BOE IPC·2020上，中国国际经济交流中心首席研究员张燕生、BOE（京东方）总裁刘晓东分别发表了“双循环下的企业发展机遇”、“场景·伙伴·共生” 主题演讲。同时， BOE（京东方）执行副总裁、显示事业首席执行官高文宝和BOE（京东方）高级副总裁、智慧系统创新事业首席执行官陆宽，还携手上海蔚来汽车有限公司执行副总裁沈峰、景德镇陶瓷文化旅游集团董事长刘子力、京东集团副总裁&京东城市总裁郑宇、东软集团股份有限公司董事长刘积仁等重要合作伙伴，现场分享了诸多细分应用场景的创新实践成果，共建智慧物联新生态。

在大会期间，BOE（京东方）将在技术创新中心全面展示了柔性 AMOLED、Mini/Micro LED、55英寸4K QLED等全球领先的显示技术，以及智慧园区、智慧港区、智慧教育、智慧零售、智慧急救、工业互联网等解决方案，通过计算机视觉、机器学习、人机交互、图像增强和视频融合的软件技术赋能产品及场景，为人们智慧生活带来无穷的想象空间。同时，BOE（京东方）还举办了端口器件论坛、智慧系统创新论坛、智慧医工论坛、工业互联网论坛，围绕“创新显示”、“物联网场景赋能”、“产业数字化”、“人工智能”、“健康管理”等重要议题展开，共同探讨物联网各细分领域的技术、产品和应用。

陈炎顺表示，展望未来，时代变局加速而至，无论是端口器件领域，还是智慧物联领域，BOE（京东方）将始终秉承“深度合作、协同开发、价值共创”的理念，一如既往地坚定实施“开放两端，芯屏气/器和”物联网战略，和全球创新伙伴一道，拓展合作平台，共建物联生态。（毕磊）

(责编：毕磊、夏晓伦)