麻辣财经：服务实体经济，“数智化”供应链不可少！

7600亿元！刚刚过去的“双11”大促，再创新高的全网成交额，这样一个成绩单令世界瞩目。前两天，国家统计局最新公布的数据显示，今年前10月，实物商品网上销售额同比增长16%，比1—9月加快0.7个百分点。

从购实物到买服务，人们在线上酣畅“买买买”的背后，是不断提高的数字技术与制造业的深度融合。有网友点赞，在凌晨付完尾款后6分钟，就收到了线上预定的口红。

是什么在支撑这样一个速度？一条数字化的智能供应链浮出水面——通过智能预测、自动调拨和智能履约，在消费者支付定金瞬间就开始仓储备货生产，预售商品在支付尾款前就已抵达离消费者最近的快递站点。

透过“双11”这扇观察中国经济变化的窗口，产业供应链数智化如何与实体经济更好融合？在新发展格局下，产业的数智化转型面临哪些发展机遇？近日，在由清华大学中国经济社会数据研究中心和京东大数据研究院联合举办的新发展格局下数智化供应链开放价值研讨会上，来自学界和业界的专家济济一堂，围绕以上话题给出建议，咱们一起来听听吧。

供应链数智化转型，将有效促进国内大循环

透视新发展格局下产业数智化的新机遇，首先要明晰构建以国内大循环为主体、国际国内双循环相互促进的新发展格局的政策内涵。

“新发展格局核心在循环。”中国国际经济交流中心副理事长、国务院发展研究中心原副主任王一鸣认为，所谓循环就是要通过制度性改革来打通生产、分配、流通和消费各个环节存在的堵点。“也应看到，新发展格局是不是封闭的单循环，而是开放的双循环；不是某个产业的小循环，而是基于国内统一市场的大循环。”

在王一鸣看来，要从供需两方面来把握新发展格局。“不能把以国内大循环为主体简单地与扩大内需划等号，而是要把扩大内需作为战略基点，坚持供给侧结构性改革，提升供给体系对国内需求的适配性，从而达到供需在更高水平的平衡。”

如何进一步开拓国内市场，深挖内需潜力？王一鸣表示，关键在于打通国内市场要素流动的各种障碍，进一步提升产业链供应链的竞争力。

以流通环节为例，据介绍，目前我国物流成本仍总体偏高，占GDP比重约为14.7%，高于发达国家平均水平的6.5%。“降低物流成本，一方面要破解不同运输部门之间存在的联运障碍，另一方面，提升物流配送体系的智能化水平也是重要途径。”王一鸣举例说，京东在昆山的无人分拣中心目前作业效率达到每小时9000件，比自动供包效率提高3倍多，有效降低物流配送边际成本。

事实上，近年来我国供应链的数字化智能化水平正不断提升。根据京东大数据研究院和清华大学中国经济社会数据研究中心联合发布的《数智化供应链的发展趋势和社会价值》显示，今年双十一期间，京东智能供应链帮助3.3万个品牌、超过500万种商品进行销售预测，以美的电器为例，通过供需协同，实现自动单比例从10%至30%的提升。

应该看到，“高效的供应链体系能够在更大范围把生产和消费联系起来，它可以扩大交易范围，推动分工深化，同时提高生产效率，促进财富创造。”王一鸣表示，无论是国内循环，还是国际循环都有此种效应，下一步应该把供应链数智化的转型作为一个重要的战略任务来抓。

更好与实体经济融合，还需充分挖掘数据价值

党的十九届五中全会提出，要坚持把发展经济着力点放在实体经济上，提升产业链供应链现代化水平。当前，供应链的数智化发展趋势已现，迈向“十四五”阶段，如何才能让供应链数智化更好与实体经济融合？

——充分挖掘数据的价值，通过数字化技术手段，实现供应链智能协同。

清华大学中国经济社会数据研究中心主任、国家统计局原副局长许宪春认为，如何获得更加充分的数据，尽量缩短中间环节，是数字化时代降低物流成本的关键。“企业应进一步强化处理数据的能力，大幅提升生产、存储、加工、开发、应用数据的能力，挖掘数据资产的潜在价值。

“以美的电器为例，目前通过智能化供应链，进行消费预测和仓储优化，从商品入仓到最终送到消费者手中实现从过去的30—45天减少到如今的28天左右。”美的电器有关负责人说，这就意味着整个供应成本降到千万级以上，带来的成本节约最终将反馈给消费者，以更实惠的价格购买优质商品和服务，最终促进整个内需市场的壮大。

在清华大学全球产业研究院副院长李东红教授看来，数智化供应链应是未来实体经济发展的重要方向。“通过把海量数据收集起来，以智能化的工具手段预测消费趋势，从而进行精准化投放，将使产业链条上相关主体决策更加科学，从而释放产业发展的“滚雪球”效应。

——突破物流环节，聚焦产业全链路，实现从消费端到产业端各环节的整体优化。

“供应链不应仅仅局限在物流本身，而要将其中沉淀的海量数据应用在重构整个生产和消费体系中。”清华大学经济管理学院教授朱恒源进一步阐释，其中包括创意营销，研发设计、生产制造、仓储配送、售后服务，释放其在产业链各个环节的潜在价值。

事实上，这样的理念正在落地成真。“基于大数据分析用户痛点，海尔与京东联合定制了可智能监测胆内水质的电热水器，产品一上市便受到消费者热捧，销量破万台。”京东零售集团供应链技术负责人胡浩说。

“在经济增速放缓和要素成本提高的背景下，实体经济的数字化转型会激活创新生态，有效对冲劳动力成本的上升，提高生产效率和企业盈利水平，为高质量发展注入新动能。”王一鸣表示，电商平台、制造企业应抓住机遇发展从消费互联网向产业互联网拓展，促进智能供应链与实体经济数字化转型相融合。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)