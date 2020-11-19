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快递业平稳应对“双11”网购高峰“大考”

2020年11月19日08:00  来源：经济参考报
 

　　国家邮政局11月17日发布监测数据显示，截至16日，我国快递年业务量首次突破700亿件，今年人均快递量已达50件。今年“双11”当天，全国邮政、快递企业共处理快件同比增长26.16%，再创历史新高。

　　尽管今年“双11”大促提前到11月1日，网购高峰期“战线”拉长，但从快递信息服务平台“快递100”日前发布的数据看，今年“双11”全行业邮（快）件处理量增长明显、快递运输及配送速度提升、用户对快递服务更满意。

　　“快递100”用户调查数据显示，67.6%的用户“双11”购买的商品当天发货，其中17.69%的用户购买的商品在付款半小时内发货；快递运输和派送方面，“快递100”对快递员的调研数据显示，57.1%的受访快递员认为今年“双11”期间所在网点运转顺畅，54.7%的快递员认为派件效率没有下降。

　　“快递100”CEO雷中南表示，今年“双11”期间，各大电商平台交易金额不降反升，但各大快递企业并没有出现大面积爆仓，主要是得益于全行业加强物流末端网络建设，“共收共派”发展初见成效；国家邮政部门要求快递“错峰发货”，全行业快速响应确保稳定运行；行业信息化水平快速提升，快递公司与电商平台、用户之间的数据中台建设日趋完善，信息传递通畅，有效提升了快递员一次妥投率。作为疫情发生后的首个“双11”，快递业务量的增长表明国内市场消费能力快速复苏并稳步提升，快递行业与市场发展相适应，展现出更强的服务能力。

　　但是，今年新增快递派件压力仍然巨大。相关数据表明，“双11”期间，25.9%的快递员单天最高派件在600票以上，不到200票的快递员仅17.8%。近一半快递小哥在“双11”期间工作时长超过12小时，15.8%的快递员工作时长甚至超过15个小时。值得一提的是，今年“双11”期间，消费者对快递行业多了暖心理解。12.6%的快递小哥表示快递投诉率有所下降，对今年“双11”快递服务表示满意的用户超过50%。

(责编：赵安妮(实习生)、李栋)
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