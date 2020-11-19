苏宁向行业开放赋能 零售业迎来“共生时代”

2020年，我国国内生产总值预计将首次突破100万亿元，全面建成小康社会胜利在望。

党的十九届五中全会提出，“加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局”。这是我国立足自身发展需求的重大战略选择，是立足当前、着眼长远的战略谋划。“十四五”规划建议从畅通国内大循环、促进国内国际双循环、全面促进消费、拓展投资空间等四个方面提出了具体要求，这为构建新发展格局提供了重要遵循。

对此，全国工商联副主席、苏宁控股集团董事长张近东表示，党的十九届五中全会描绘的蓝图振奋人心，具有非常强的全局性、战略性、指导性，是企业新一轮发展的重要方向指引。

正是基于国家扩大内需、促进消费战略的不断升格，今年年中，苏宁对公司定位作出调整：将通过大开放战略，由一家线上线下深度融合的“零售商”，升级为全面对外赋能的“零售服务商”。

经过三十年发展，苏宁已成长为年营收规模超6000亿元的世界五百强企业，面向未来，将进一步加速社会化发展步伐，逐步推动技术开放、业务开放、生态开放、股权开放等一系列开放发展策略。

“作为国内领先的商业流通企业，苏宁希望通过智慧零售能力的开放共享，帮助更多中小微企业转型升级，以新业态、新模式引领新消费，为国家实现高质量发展做出贡献。”张近东说。

苏宁零售云三年跑通县镇市场

俗话说“船大掉头难”，对于苏宁这样的企业来说，战略定位的调整显然不能拍脑袋。实际上，关于苏宁全面开放赋能这件事，已然谋划已久。

据了解，2017年一个名叫“零售云”的项目组在苏宁内部悄然成立，并于当年 9月30日，在苏州郭巷街道、连云港白塔埠镇、郑州白沙镇，三家在当地颇有影响的电器店同时改头换面，成为苏宁易购零售云加盟店。苏宁零售云这一全新业态，就此揭开面纱。

通过过去十年互联网转型，苏宁实现了全渠道布局、全品类经营，成为一家线上线下融合的零售企业。但是反观整个行业，从城市到乡村，还有数量众多的零售企业处于“散乱小”的状态，不少中小微企业数字化程度不高，触网困难。帮助这些中小微企业进行数字化转型，既是苏宁作为一家行业龙头企业的责任所在，同时也蕴藏巨大市场机遇。

一场渠道革命，在县镇市场率先开启。

苏宁易购集团副总裁顾伟表示，以县镇家电市场为例，本土化门店仍是主流的零售形态。这些传统门店普遍有很好的服务意识，但如果完全独立经营，需要自行备货，占用大量资金，库存周转效率也比较低，随着数字经济的发展，它们很难去独立构建零售数字化信息运营管理工具，原有业务模式已经很难满足当前消费者对于商品更丰富、价格更实惠的需求。苏宁零售云则可以整合苏宁的品牌、供应链、技术、物流、金融、运营等核心资源，通过新型加盟模式，为这些中小微企业提供全场景数字化重构和全价值链赋能的智慧零售解决方案，帮助他们进行数字化转型。

顾伟表示，苏宁零售云的发展，可以说是B2S2B2C模式在家电行业的一次实践。“我们以零售为导向整合供应链，对于上游供应商，降低其经营的不确定性，提升行业效率；对于中小微企业，通过集约化运作仓配和数字化能力，降低经营成本和风险。同时，对于销售数据、用户行为，我们可以进一步汇总、分析，脱敏提供给上游供应商，加强产品生产的准确性。”

“这些加盟商通过苏宁零售云的赋能，一次性仅需投资25-35万元，门店主营商品即可从200个SKU扩充至17000+个SKU，线上更可共享苏宁的700万个SKU商品，单店年营业额可达300万元以上，平均毛利率超过17%，一般情况下18个月即可收回投资。而升级改造后的门店平均月收入30万元以上，资金周转提升5-6倍，订单量提升4倍。”顾伟说。

三年过去，苏宁零售云发展迅猛。

据顾伟透露，截至目前，苏宁零售云已在县镇市场发展门店7000多家，带动新增就业超过3.6万人。预计到今年底，苏宁零售云门店将突破8000家，销售规模突破210亿元。2021年门店数量突破12000家，销售规模突破330亿元。

迈向“零售服务商”的升华之旅

不断加快的开放步伐，成了苏宁业绩稳健增长的有力保障。财报数据显示，今年1-9月，苏宁易购商品销售规模达2937.41亿元，其中开放平台商品交易规模同比增长56.83%，零售云销售规模同比增长77.5%。

刚刚结束的双十一，苏宁零售云同样表现出色，双十一当天，7000多家苏宁零售云店销售大增150%。

大开放带来大发展，苏宁零售云的成功实践，更加坚定了全面开放的决心。回顾苏宁零售云的发展历程，张近东表示，“这就是一场上游厂商和苏宁从各自为战、自建终端走向专业协同、共拓市场的渠道革命，也是苏宁从‘零售商’迈向‘零售服务商’的升华之旅。”

“苏宁未来的发展不会拘泥于自身，让消费者获得更优质的服务，让更多的零售生态伙伴享受到开放的苏宁所带来的红利，这是苏宁长期努力的方向。” 张近东表示，苏宁将持续深化零售赋能，搭建创业者的造富平台，不断链接更广泛的合作伙伴，构筑开放协同的共赢平台，继续深耕城乡市场，打造美好生活的服务平台。（毕磊）

苏宁总部。

10月14日，全国零售业创新发展现场会在合肥召开，与会代表考察苏宁小店。

浙江金华零售云店店主王向正尝试直播带货

(责编：毕磊、夏晓伦)